Воював проти України: заступник командувача 18 армії РФ помер від поранень

У госпіталі тимчасово окупованого Севастополя 14 лютого від поранень, отриманих унаслідок бойових дій проти України, помер заступник командувача 18 армії ФС РФ полковник Магомедалі Магомеджанов.

Про це повідомила Громадська палата Дагестану.

– Минулої середи в госпіталі міста Севастополь від отриманих під час боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61 окремої Кіркенеської червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджанов. На “СВО” він обіймав посаду заступника командувача 18 армії, – мовиться у повідомленні.

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Магомеджанов брав участь у чотирьох операціях.

Раніше він був командиром 77 окремої бригади в 177 окремому полку морської піхоти червонопрапорної Каспійської флотилії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 725-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Общественная палата РД

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