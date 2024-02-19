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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті

Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 102 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 19 лютого 2024

Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 19 лютого 2024 – ситуація на фронті

Ситуація в Україні на 19 лютого 2024

На Куп’янському напрямку ворог 2 рази намагався атакувати позиції наших військ в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

Зараз дивляться

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

Втрати РФ на 19.02.2024:

  • особового складу ‒ близько 403 720(+1290) осіб,
  • танків ‒ 6498 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12232 (+34) од,
  • артилерійських систем – 9733 (+24) од,
  • РСЗВ – 986 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 674 од,
  • літаків – 336 (+1) од,
  • гелікоптерів – 325 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 1898 од,
  • кораблів /катерів ‒ 25 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12767 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1545 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 726-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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