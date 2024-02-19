На Черкащині затримали агента РФ, який готував удари по залізниці та військових шпиталях
Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який готував повітряні атаки на Черкаську область.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначено, що головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, задіяних у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт.
Також росіяни хотіли отримати від свого агента точні координати складів зі зброєю та снарядами українських військ й локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни Сил оборони.
Цю інформацію окупанти збиралися використати для планування ракетно-дронових ударів.
– Таким чином вони сподівалися “перерізати” шляхи постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ на передову, а також завдати вогневого ураження по місцях найбільшого зосередження особового складу українських військ, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні.
Завдяки швидкому реагуванню вдалося своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів ЗСУ.
Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець.
На початку цього року його дистанційно завербував представник головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ) через знайомого чоловіка – бойовика окупаційного угруповання РФ, що дислокується на тимчасово окупованій території Луганщини.
Для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. Передача розвідданих відбувалась у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.
За кожне виконане завдання фігурант отримував від росіян “зарплату”.
Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його листування з російською розвідкою та банківську картку, на яку зараховувались ворожі кошти.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення.
Раніше СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який у перші дні повномасштабного вторгнення збирав розвіддані для окупантів.