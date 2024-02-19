Паніка серед окупантів була величезна: Павлюк про атаки на аеродроми РФ на початку війни

Рано вранці 25 лютого 2022 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому Міллерово в Ростовській області. Тому що повна перевага ворога в повітрі не давала українським військам підняти голову.

Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії розповів генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він нагадав, що з літа 2021 року очолював Операції об’єднаних сил на Сході України. А на початку повномасштабної війни перші ворожі ракети якраз і прилетіли у командний пункт ООС. Ракети били точно в ціль, але весь особовий склад ще з вечора спустили в підземні укриття, що й врятувало людям життя.

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За словами Олександра Павлюка, особливо напруженими були перші три дні повномасштабного вторгнення, зокрема через постійні авіаційні удари.

– Ми тоді вимушені були в перший день завдати ураження противнику на його території – по аеродрому Міллерово, тому що цілковита перевага в повітрі не давала нашим військам підняти голову, – зауважив генерал-лейтенант.

Удар по аеродромах РФ на початку війни

Для удару по аеродрому Міллерово українські військові розмістили Точки У майже на лінії зіткнення з противниками.

– Артилеристи молодці, вони чітко спрацювали. Паніка серед росіян була величезна, ніхто не очікував, що по території Росії завдадуть удар в перший же день війни, – наголосив військовий.

Саме завдяки ударам по російських аеродромах окупанти зробили паузу, перемістили свої літаки на інші аеродроми.

Олександр Павлюк наголосив, що в перший день ЗСУ вдалося знищити сім літаків. Це дало нашим військовим можливість розібратися із ситуацією, зосередитись і надалі вже більш ефективно працювати по ворожих засобах повітряного нападу.

На його думку, такі удари по російській території дали росіянам зрозуміти, що не все буде так просто, що ця війна не на два-три дні.

Зауважимо, що на аеродромі Міллерово базувалися винищувачі Су-30СМ, Су-25 та гелікоптери.

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