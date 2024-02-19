Розслідування розстрілу полонених ЗСУ та кібератака на українські ЗМІ: події ночі 19 лютого

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Петропавлівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Желанне, Бердичі, Тоненьке, Соловйове, Орлівка, Уманське, Семенівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

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Кібератака на українські ЗМІ

У неділю, 18 лютого невідомі хакери атакували декілька українських ЗМІ. Про злами сайтів та акаунтів соцмережах повідомили Українська правда, Апостроф, Телеграф та Liga.net.

Редакція УП втратила доступ до акаунту у соцмережі Х (Twitter), а на сторінці почали з’являтися фейки. Зокрема, там розмістили фейкову інформацію про нібито розгром російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці.

Видання Апостроф повідомило, що на сайті вийшов матеріал про те, що в Авдіївці начебто розгромили елітні частини ЗСУ, а українські захисники нібито втікають з позицій, кидають техніку та поранених.

Польські перевізники заблокували Дорогуськ – Ягодин

18 лютого польські перевізники повністю заблокували пункт пропуску Дорогуськ – Ягодин. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз.

У Польщі чоловік жорстоко вбив українку

У польському місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства знайшли мертвою 38-річну українку. Загибла була уродженкою Тернопільської області.

Тіло 38-річної жінки знайшли у коридорі при вході у багатоквартирний будинок. Вбивцею виявився 48-річний чоловік. Він завдав українці 20 ударів ножем. Його затримали за три години після вбивства. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

РФ запустила ТБ-пропаганду на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники масово блокують трансляцію українських медіа, насаджуючи в інформаційному просторі “русскій мір”. Росіяни встановили понад 18 тис. відповідних пристроїв у тимчасово підконтрольних їм громадах Херсонської області.

У Донецькому регіоні проводиться перехід на програмне забезпечення комунікаційних послуг та роботи окупаційних адміністрацій. Також окупанти розширюють мережу покриття російського мобільного зв’язку: у 2023-24 роках на Донеччині встановили понад 700 базових станцій, а на Херсонщині — понад 200, що становить понад 85% всього мобільного покриття у захопленому регіоні.

Розстріляних полонених ЗСУ в Авдіївці впізнали на відео

Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування жорстокого розстрілу військовополонених ЗСУ на Авдіївському напрямку (ч. 2 ст. 438 ККУ – порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).

За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з Тelegram-каналів опублікували повідомлення про розстріл шести полонених з механізованої бригади ЗСУ на одній з позицій в Авдіївці. Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

Також під час моніторингу медіа виявлено відеозапис з фрагментом вбивства ще двох українських воїнів у лісосмузі поблизу с. Веселе Бахмутського району.

Окупанти намагаються захопити Ласточкине

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Желанне, Орлівка, Семенівка Донецької області.

Зеленський про нові безпекові угоди з Німеччиною та Францією

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю за підсумками Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що угоди у сфері безпеки та військової допомоги, укладено з Німеччиною, Францією, не є альтернативою військовій допомозі з боку США.

– Три угоди є сьогодні у нас. Була розмова ще з кількома країнами. Є домовленості щодо безпекових угод… узгоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати ці гарантії безпеки, – заявив президент.

Війни в Україні та Близькому Сході можуть призвести до падіння акцій у США

Згідно з аналізом Bloomberg сотень звітів про прибутки та збитки, світові потрясіння та насамперед війни в Україні та Близькому Сході загрожують падінням вартості акцій на ринку США.

Ціни на сиру нафту зросли цього року частково через побоювання, що війна між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС може перерости у ширший конфлікт. Водночас контейнеровози змушені уникати Червоного моря і Суецького каналу після атак хуситів, що підтримуються Іраном, в рамках кампанії проти ізраїльтян.

Інвестори розглядають геополітику як другий за величиною ризик цін на акції після інфляції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 726-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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