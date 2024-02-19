У ЗСУ є можливості зупинити наступ росіян на захід від Авдіївки – ISW

Сили оборони України здатні створити нові оборонні рубежі неподалік від Авдіївки та зупинити наступ військ РФ на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

18 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що підрозділи російського Центрального угруповання військ повністю захопили Авдіївку, просунувшись углиб на 8,6 кілометрів. У відомстві додали, що війська РФ продовжують наступ з метою захоплення додаткових територій у Донецькій області.

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Кілька російських блогерів заявили, що ЗСУ начебто бракує добре підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки, і що окупаційні війська зможуть просунутися далі в західну частину Донецької області через “паніку” і “дезорганізацію” українських військ, що відходять з міста.

– ISW досі не бачив відеозаписів безладного відходу українських військ, які б підтверджували ці російські заяви, – вказують аналітики.

Водночас один російський мілблогер стверджував, що широкомасштабний крах Авдіївського фронту “малоймовірний”, оскільки ЗСУ відходять на підготовлені оборонні рубежі. Він також додав, що російське розуміння українських оборонних можливостей на цій ділянці фронту відрізняється від джерела до джерела.

В Інституті додали, що наявні знімки, які наразі не будуть представляти чи описувати більш детально, щоб зберегти оперативну безпеку України, не підтверджують те, що українським силам бракує підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки.

Українське командування також нещодавно перекинуло на напрямок нові підрозділи, щоб контратакувати російські війська і забезпечити коридор для евакуації українських підрозділів, що відходять з Авдіївки.

У ISW вважають, що ці нові підрозділи, ймовірно, здатні зайняти й утримувати оборонні позиції проти військ РФ, ослаблених в результаті штурмів міста.

– Російські війська, що зазнали значних втрат в особовому складі і техніці при захопленні Авдіївки, ймовірно, досягнуть кульмінації, коли зіткнуться з відносно свіжими українськими підрозділами, які займуть підготовлені оборонні позиції, – резюмують в Інституті.

Відхід ЗСУ з Авдіївки

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи відходять з Авдіївки через ситуацію довкола міста та з метою збереження життя і здоров’я військових.

У ЗСУ зазначили, що за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати РФ перевищили 47 тис. вбитими, також знищено сотні одиниць бойової техніки ворога.

Фото: командування ООС

Джерело : ISW

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