Президенти країн Балтії закликали ЄС розпочати переговори з Україною про вступ

Президенти трьох країн Балтії – Естонії, Литви та Латвії – закликали Європейський Союз скликати міжурядові конференції з Україною та Молдовою та розпочати з ними переговори про вступ у червні 2024 року.

Про це йдеться у тексті заяви президента Естонії Алара Каріса, президента Литви Гітанаса Науседи та президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

Заяву президентів присвячено до 20-ї річниці вступу Естонії, Литви та Латвії до Євросоюзу.

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Заява президентів країн Балтії

За словами голів держав, мир у Європі не можна сприймати як належне, допоки триває неспровокована та невиправдана війна Росії проти України.

– Наголошуємо, що міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України. Сьогодні Україна відстоює наші демократичні цінності. Ми рішуче підтримуємо Україну в захисті заснованого на правилах світового порядку. Сьогодні українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій вирішальний вибір. Вони мають ту саму мрію, що й ми тоді… Ми рішуче підтримуємо ті країни, які поділяють європейські цінності та бажання бути разом, – наголосили президенти.

А ще вони зауважили, що у 1990-1991 роках країни Балтії боролися за демократичний вибір.

Президенти Естонії, Литви та Латвії засвідчили свою підтримку країн-кандидатів на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

Вони закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною та Молдовою, а також до початку переговорів про вступ у червні 2024 року.

За їхніми словами, розширення ЄС є політичною інвестицією з невичерпним потенціалом.

Нагадаємо, що 1 травня 2004 року до європейської спільноти приєдналися Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія.

Фото: Алар Каріс/X

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