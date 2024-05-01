Консульські повідомлення МЗС України для засобів масової інформації коментуватиме штучний інтелект.

Про це повідомляє пресцентр МЗС України.

Цифрова особа МЗС

Так, представницю МЗС з консульських питань Вікторію Ші створили на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре, яка погодилася добровільно та безкоштовно стати прототипом цифрової офіційної особи міністерства.

Команда проєкту відзняла Розалі Номбре та зацифрували її образ.

У МЗС наголошують, що Розалі Номбре і її прототип Вікторія Ші – це дві абсолютно різні особи. З консульських питань інформуватиме саме Вікторія Ші.

– Моє ім’я символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України, — заявила Вікторія Ші у своєму відеозверненні.

Де публікуватимуть коментарі Вікторії Ші

Заяви Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, використання цифрової особи для коментування консульських питань є позитивним моментом, адже це економить час та ресурси МЗС. А реальні дипломати зможуть сфокусуватися на інших завданнях з надання допомоги українським громадянам.

– Створення цифрової консульської представниці — це частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це, — додав міністр Дмитро Кулеба.

Рівні захисту цифрової особи МЗС

У міністерстві передбачили кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці є QR-код, за яким можна переглянути текстову версію даного коментаря на офіційній сторінці МЗС.

Якщо ж QR-коду відсутній, або він веде на інший сайт, то таке відео не вважається правдивим.

У МЗС наголошують, що цифрова консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Нового речника вже визначили, він проходить необхідні спецперевірки.

У МЗС України наголошують, що у міністерстві вперше в історії створили цифрову особу, яка коментуватиме офіційну інформацію для ЗМІ.

Проєкт консульської ШІ-представниці МЗС України втілений командою ГО The Game Changers за сприяння ГО Nazovni Tech. Раніше команда The Game Changers створила VR-проєкт МЗС України Living the War, який за допомогою технології віртуальної реальності може показати реалії російської війни в Україні.

Прототип цифрової представниці МЗС

Розалі Номбре – це українська співачка, модель та інфлюенсерка родом із Донецька. Вона брала участь у популярному телешоу Холостяк-11.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що зупинення надання консульських послуг для українців призовного віку за кордоном продиктоване бажанням забезпечити справедливість.

Джерело : МЗС

