У МЗС України з’явилася представниця, створена ШІ: коментуватиме консульські питання
Консульські повідомлення МЗС України для засобів масової інформації коментуватиме штучний інтелект.
Про це повідомляє пресцентр МЗС України.
Цифрова особа МЗС
Так, представницю МЗС з консульських питань Вікторію Ші створили на основі реальної людини — української співачки Розалі Номбре, яка погодилася добровільно та безкоштовно стати прототипом цифрової офіційної особи міністерства.
Команда проєкту відзняла Розалі Номбре та зацифрували її образ.
У МЗС наголошують, що Розалі Номбре і її прототип Вікторія Ші – це дві абсолютно різні особи. З консульських питань інформуватиме саме Вікторія Ші.
– Моє ім’я символізує нашу головну мету — перемогу України, а прізвище — штучний інтелект, який мене створив. Моя робота полягатиме в донесенні до громадськості оперативної та перевіреної інформації консульського департаменту МЗС України, — заявила Вікторія Ші у своєму відеозверненні.
Де публікуватимуть коментарі Вікторії Ші
Заяви Вікторії Ші зʼявлятимуться на офіційних ресурсах МЗС України, вебсайті та сторінках в соцмережах, а також передаватимуться журналістам пресслужбою МЗС.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, використання цифрової особи для коментування консульських питань є позитивним моментом, адже це економить час та ресурси МЗС. А реальні дипломати зможуть сфокусуватися на інших завданнях з надання допомоги українським громадянам.
– Створення цифрової консульської представниці — це частина ширшої стратегії з системного впровадження передових технологій з використанням штучного інтелекту в МЗС України. Дипломатія не лише в Україні, але і в усьому світі завжди була консервативною сферою, яка останньою впроваджувала інновації. Ми змінюємо це, — додав міністр Дмитро Кулеба.
Рівні захисту цифрової особи МЗС
У міністерстві передбачили кілька рівнів захисту Вікторії Ші від цифрових підробок. На кожному оригінальному відео консульської представниці є QR-код, за яким можна переглянути текстову версію даного коментаря на офіційній сторінці МЗС.
Якщо ж QR-коду відсутній, або він веде на інший сайт, то таке відео не вважається правдивим.
У МЗС наголошують, що цифрова консульська представниця не є заміною речника МЗС України. Нового речника вже визначили, він проходить необхідні спецперевірки.
У МЗС України наголошують, що у міністерстві вперше в історії створили цифрову особу, яка коментуватиме офіційну інформацію для ЗМІ.
Проєкт консульської ШІ-представниці МЗС України втілений командою ГО The Game Changers за сприяння ГО Nazovni Tech. Раніше команда The Game Changers створила VR-проєкт МЗС України Living the War, який за допомогою технології віртуальної реальності може показати реалії російської війни в Україні.
Прототип цифрової представниці МЗС
Розалі Номбре – це українська співачка, модель та інфлюенсерка родом із Донецька. Вона брала участь у популярному телешоу Холостяк-11.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, що зупинення надання консульських послуг для українців призовного віку за кордоном продиктоване бажанням забезпечити справедливість.