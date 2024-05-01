Вибухи у Золочеві: дві людини загинули під обстрілом РФ
Сьогодні, 1 травня, село Золочів Харківської області потрапило під обстріл Росії.
В результаті загинули двоє людей – 62-річний чоловік і його 38-річна донька. У момент удару вони перебували в автомобілі.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Також від обстрілу окупантів постраждали 13 людей – серед них 11-річна дитина.
Внаслідок вибухів у Золочеві пошкоджено адміністративну будівлю та як мінімум два десятки автомобілів.
Золочів – вибухи сьогодні
За попередніми даними, Росія скинула на село Золочів три авіабомби УМПБ Д30-СН.
Боєприпаси впали у центрі населеного пункту.
Місця прильотів оточено, на них працюють екстрені служби та правоохоронці для з’ясування всіх обставин чергового злочину РФ.
Потерпілим надають медичну допомогу.
Фото: Харьківська обласна прокуратура