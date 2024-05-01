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Катерина Білоброва, редакторка стрічки

Вибухи у Золочеві: дві людини загинули під обстрілом РФ

Харківська обласна прокуратура
Харківська обласна прокуратура
Харківська обласна прокуратура
Харківська обласна прокуратура
Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 травня, село Золочів Харківської області потрапило під обстріл Росії.

В результаті загинули двоє людей – 62-річний чоловік і його 38-річна донька. У момент удару вони перебували в автомобілі.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Також від обстрілу окупантів постраждали 13 людей – серед них 11-річна дитина.

Внаслідок вибухів у Золочеві пошкоджено адміністративну будівлю та як мінімум два десятки автомобілів.

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Золочів – вибухи сьогодні

За попередніми даними, Росія скинула на село Золочів три авіабомби УМПБ Д30-СН.

Боєприпаси впали у центрі населеного пункту.

Місця прильотів оточено, на них працюють екстрені служби та правоохоронці для з’ясування всіх обставин чергового злочину РФ.

Потерпілим надають медичну допомогу.

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Фото: Харьківська обласна прокуратура

Війна в Україні, обстріл, Прокуратура, Харківська область
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