Відмова від урану РФ, будівництво блоків ХАЕС і перехід на ядерне паливо: як це вплине на енергетичні потужності України

Західні країни працюють над тим, щоб послабити ядерну промисловість РФ. Так, Сенат США схвалив закон про заборону імпорту збагаченого урану з РФ. Крім того, Україна оголосила про будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС і про перехід на ядерне паливо.

Факти ICTV поговорили з експертом Бюро комплексного аналізу прогнозів Сергієм Дяченком про те, який вплив це матиме на потужності України в енергетичній сфері.

Він зазначив, що в нашій державі з точки зору безпеки відновлювальна енергетика себе не надто добре показала, на відміну від ядерної.

Зараз дивляться

– Відновлювана енергетика не може бути опорою енергосистеми у таких ситуаціях, як у нас, вона надто нестабільна, потребує резервування тощо. Тобто потрібна традиційна енергетика, а це мішень для ударів РФ. А от ядерна енергетика показала себе з хорошого боку, бо вона надійна і в плані роботи, і щодо стійкості до ударів РФ, – каже він.

Виходячи з останніх подій, зараз розвиток ядерної енергетики може отримати значний поштовх.

– У нас стало набагато менше потужностей через втрату ЗАЕС. Погано, звичайно, але це стимулювало нас. Багато років тривають дискусії, що нам потрібно мати власну базу для виробництва і, я думаю, що зараз було б нагально поставити питання щодо того, щоб мати власне збагачення, оскільки у нас є і наукова база для цього. Після закінчення війни це можна активніше робити, але й це зараз у жодному разі не завадить, – говорить енергетик.

Він зазначив, що на перспективу треба ставити питання, щоб Україна могла сама себе забезпечувати ядерним паливом, тобто будувати відповідний завод.

Чи дозволить це компенсувати енергетичні потужності України

На думку експерта, це дасть можливість компенсувати енергетичні потужності України, але слід мати на увазі, що ядерна енергетика є базовою, тож для регулювання енергосистеми треба мати маневрові потужності, а це ТЕЦ і ГЕС, по яких зараз б’ють.

– Треба, по-перше, відновлювати у нас на території теплову генерацію, особливо гідрогенерацію, оскільки це високоманеврові потужності, які потрібні для пікових навантажень. І Каховську ГЕС відновлювати також, – додає Дяченко.

Він зауважує, що Україну рятує те, що був майже двократний профіцит потужностей. Якщо на перспективу, то самі атомні електростанції питання не вирішать через те, що вони не можуть регулювати енергосистему.

– Теплові станції, до речі, як і відновлювальні сонячні, не можуть це робити, – говорить енергетик.

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