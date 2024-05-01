Журналістам повернуть доступ до засідань Верховної Ради

Представники медіа знову зможуть відвідувати кулуари Верховної Ради для висвітлення роботи парламенту під час засідань. Це відбуватиметься у тому самому режимі, як і під час пандемії Covid-19.

Про це під час круглого столу на тему Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту повідомив керівник Апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний.

– Ми повертаємося до тієї практики, яка була під час пандемії ковіду. Під час засідання Верховної Ради у будівлі зможуть перебувати 20-30 представників ЗМІ. Журналісти вже подали заяви на акредитацію. Ми готові до проведення додаткової акредитації. Після Великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті, –сказав він.

Допуск журналістів до засідань Ради

Зі свого боку голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав, що парламент – це єдиний в країні законодавчий орган, який працює в умовах воєнного стану.

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– Маємо ризики, які щомісяця підтверджуються відповідними листами від спецслужб, – сказав Стефанчук.

У зв’язку з цим, за словами представниці Управління державної охорони Валентини Савіцької, потрібно буде належним чином верифікувати тих представників ЗМІ, які будуть допущені до будівлі Верховної Ради.

– Раніше акредитацію у Верховній Раді мали понад 4 тисячі журналістів, – додала вона.

Зокрема Стафанчук зауважив, що потрібно сформувати пул журналістів, які ставлять до себе високі репутаційні вимоги.

Керівник пресслужби Верховної Ради Тарас Пастушенко нагадав, що “протягом останніх двох років діє тимчасовий пресцентр, де постійно надається можливість народним депутатам спілкуватися з журналістами”.

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