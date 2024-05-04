Чи піде Україна у контрнаступ у 2024 році: думка військового оглядача

Розраховувати на те, що Україна піде у контрнаступ у 2024 році, не варто.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий оглядач Денис Попович.

– Якщо ми беремо американську допомогу й розраховуємо на допомогу Європи, яка в принципі теж розкручує свою промисловість, то за певних обставин, через певний час, ми можемо накопичити якийсь масив зброї, який дозволить нам перейти до контрнаступу. Але це навряд чи станеться цього року, – вважає він.

Контрнаступ України у 2024 році

За словами президента Володимира Зеленського, наступна спроба контрнаступу Сил оборони України буде успішнішою.

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Також голова держави зазначав, що повернення усіх українських територій, тимчасово окупованих РФ, є метою України, однак не всі з цих захоплених земель повертатимуть за допомогою зброї.

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