У Маріуполі окупанти ховають техніку від ударів ATACMS – партизани

Партизанський рух Атеш продовжує фіксувати переміщення військової техніки російськими загарбниками у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині.

Армія РФ переміщує техніку у Маріуполі

Як зазначає Атеш, однією з причин передислокації є удари ракетами ATACMS.

– Агенти Атеш продовжують фіксувати постійне переміщення військової техніки рашистів в окупованому Маріуполі через удари ATACMS і величезні втрати, – йдеться у повідомленні.

У своєму повідомленні партизанський рух зазначив, що йому відомі всі дані про поточне місцеперебування практично кожного підрозділу та місць, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх від неминучого знищення.

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Також партизани натякнули на “загадкові пасочки, ковбаски та сальце”, через які припинили існування щонайменше десять окупантів. В Атеш додали: Смак був не те що чудовим, а й “убивчо” смачним.

Нещодавно повідомлялося, що українські війська уразили особовий склад армії РФ поблизу селища Рогове на Луганщині. Ймовірно, удару було завдано далекобійною балістичною ракетою ATACMS.

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