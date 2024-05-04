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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Маріуполі окупанти ховають техніку від ударів ATACMS – партизани

переміщення російськоїтехніки

Партизанський рух Атеш продовжує фіксувати переміщення військової техніки російськими загарбниками у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині.

Армія РФ переміщує техніку у Маріуполі

Як зазначає Атеш, однією з причин передислокації є удари ракетами ATACMS.

– Агенти Атеш продовжують фіксувати постійне переміщення військової техніки рашистів в окупованому Маріуполі через удари ATACMS і величезні втрати, – йдеться у повідомленні.

У своєму повідомленні партизанський рух зазначив, що йому відомі всі дані про поточне місцеперебування практично кожного підрозділу та місць, куди окупанти перемістили різні види озброєнь, намагаючись сховати їх від неминучого знищення.

Зараз дивляться
переміщення техніки у маріуполі

Фото: Telegram/Атеш

Також партизани натякнули на “загадкові пасочки, ковбаски та сальце”, через які припинили існування щонайменше десять окупантів. В Атеш додали: Смак був не те що чудовим, а й “убивчо” смачним.

Нещодавно повідомлялося, що українські війська уразили особовий склад армії РФ поблизу селища Рогове на Луганщині. Ймовірно, удару було завдано далекобійною балістичною ракетою ATACMS.

ATACMS, Армія Росії, Війна в Україні, Маріуполь, партизани
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