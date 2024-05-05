Розвідка Британії про мобілізацію на окупованому Запоріжжі: бажаного ефекту не буде
Британські розвідники не вірять, що російські окупанти досягнуть бажаного ефекту під час першого призову на тимчасово захопленій території Запорізької області.
Мобілізація на окупованому Запоріжжі: що відомо
Те, що росіяни готуються до мобілізації на окупованій території Запорізької області, свідчить підписаний 17 квітня проросійським губернатором Запорізької області наказ.
У документі, зокрема, зафіксовано, які заходи заплановано для проведення призову на військову службу в окупованих районах Запорізької області.
До слова, це буде перший призов на захопленій частині території Запорізької області відтоді, як президент РФ Володимир Путін зробив заяву про анексію у вересні 2022 року.
Британські розвідники припускають, що цим призовом Росія, очевидно, прагне поповнити свої сили в Україні, однак не вірять, що окупантам вдасться досягти бажаного ефекту, адже значна частина населення області виїхала.
Так, у Мелітополі, який нині є найбільшим окупованим містом Запорізької області, залишилося лише 40% населення, яке проживало там до вторгнення РФ.
Та й половина з тих, хто зараз проживає в Мелітополі, це етнічні росіяни, яких загарбники заманили до міста роботою.
Мобілізація на окупованій території Запорізької області, продовжують у розвідці Міноборони Великої Британії, серед іншого є частиною ширшої кампанії РФ з примушення населення до прийняття російського керівництва.
– Призов, так само, як і спроби змусити місцевих жителів отримати паспорти РФ і проголосувати на нещодавніх президентських виборах, є продовженням безперервної політики русифікації, яку Кремль впроваджує на тимчасово окупованих територіях України, – зазначають у британській розвідці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Ministry of Defence
Фото: ГУР