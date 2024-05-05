Розвідка Британії про мобілізацію на окупованому Запоріжжі: бажаного ефекту не буде

Британські розвідники не вірять, що російські окупанти досягнуть бажаного ефекту під час першого призову на тимчасово захопленій території Запорізької області.

Мобілізація на окупованому Запоріжжі: що відомо

Те, що росіяни готуються до мобілізації на окупованій території Запорізької області, свідчить підписаний 17 квітня проросійським губернатором Запорізької області наказ.

У документі, зокрема, зафіксовано, які заходи заплановано для проведення призову на військову службу в окупованих районах Запорізької області.

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До слова, це буде перший призов на захопленій частині території Запорізької області відтоді, як президент РФ Володимир Путін зробив заяву про анексію у вересні 2022 року.

Британські розвідники припускають, що цим призовом Росія, очевидно, прагне поповнити свої сили в Україні, однак не вірять, що окупантам вдасться досягти бажаного ефекту, адже значна частина населення області виїхала.

Так, у Мелітополі, який нині є найбільшим окупованим містом Запорізької області, залишилося лише 40% населення, яке проживало там до вторгнення РФ.

Та й половина з тих, хто зараз проживає в Мелітополі, це етнічні росіяни, яких загарбники заманили до міста роботою.

Мобілізація на окупованій території Запорізької області, продовжують у розвідці Міноборони Великої Британії, серед іншого є частиною ширшої кампанії РФ з примушення населення до прийняття російського керівництва.

– Призов, так само, як і спроби змусити місцевих жителів отримати паспорти РФ і проголосувати на нещодавніх президентських виборах, є продовженням безперервної політики русифікації, яку Кремль впроваджує на тимчасово окупованих територіях України, – зазначають у британській розвідці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 802-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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