ЗСУ потрібно більше ПЗРК: у Повітряних силах прокоментували збиття Су-25
На Донеччині українські військові збили російський літак-штурмовик Су-25.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.
Збиття російського штурмовика Су-25
За його словами, ворожий літак уполював підрозділ Сухопутних військ ЗСУ.
– У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу … малого та середнього радіусу дії ППО, які можуть ефективно впоратися з різного типу повітряними цілями, зокрема й літаками, – сказав Ілля Євлаш.
Військовий наголосив, що це свідчить про потребу для наших воїнів у переносних системах ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексах), які дозволять боротися з цілями на низькій висоті, а також із безпілотниками.
А ще за словами Іллі Євлаша, наші Збройні сили потребують таких модернізованих комплексів, як українські Буки, та водночас і західного озброєння, яке допоможе протистояти ворожим гелікоптерам і літакам та стримувати російську авіацію в українському небі.
Учора президент Володимир Зеленський розповів, що штурмовик збили воїни 110 окремої механізованої бригади.