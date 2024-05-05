ЗСУ потрібно більше ПЗРК: у Повітряних силах прокоментували збиття Су-25

На Донеччині українські військові збили російський літак-штурмовик Су-25.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Збиття російського штурмовика Су-25

За його словами, ворожий літак уполював підрозділ Сухопутних військ ЗСУ.

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– У Сухопутних військах також є підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, ми бачимо чудову роботу … малого та середнього радіусу дії ППО, які можуть ефективно впоратися з різного типу повітряними цілями, зокрема й літаками, – сказав Ілля Євлаш.

Військовий наголосив, що це свідчить про потребу для наших воїнів у переносних системах ПЗРК (переносних зенітно-ракетних комплексах), які дозволять боротися з цілями на низькій висоті, а також із безпілотниками.

А ще за словами Іллі Євлаша, наші Збройні сили потребують таких модернізованих комплексів, як українські Буки, та водночас і західного озброєння, яке допоможе протистояти ворожим гелікоптерам і літакам та стримувати російську авіацію в українському небі.

Учора президент Володимир Зеленський розповів, що штурмовик збили воїни 110 окремої механізованої бригади.

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