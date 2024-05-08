Ракетна атака РФ по Україні та удар по нафтобазі в Луганську: події ночі 8 травня

Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, ворог завдав одного ракетного та 47 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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8 травня РФ атакувала енергооб’єкти в шести областях

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що під час вибухів 8 травня армія РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Зараз дивляться

Вибухи у Запоріжжі

Вибухи в Запоріжжі пролунали вночі 8 травня, повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

За його словами, росіяни поцілили по обʼєктах критичної та цивільної інфраструктури. Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району.

Вибухи на Київщині

У Броварському районі Київщини внаслідок ракетної атаки та загоряння об’єкта цивільної інфраструктури, поранення дістали дві особи – жінка 1962 року народження та чоловік 1990 року народження.

У стресовому стані та з пораненнями кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні.

Вибухи на Вінниччині

У Вінницькій області ворог крилатими ракетами атакував обʼєкти критичної інфраструктури, повідомив Сергій Борзов, начальник Вінницької обласної військової адміністрації (ОВА).

За словами Сергія Борзова, на місці влучань працюють усі екстрені служби.

Вибухи у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про відмінну роботу сил протиповітряної оборони на підступах до столиці.

За його словами, російський ворог завдав Києву ракетного удару – застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повітряна тривога в столиці тривала понад три години. Ракети заходили на Київ з різних напрямків.

На Івано-Франківщині вибухи

На світанку пролунали вибухи на Івано-Франківщині. Повідомляється, що чули вибухи в Бурштині.

Вибухи в Полтавській області 8 травня

Вибухи в Полтавській області пролунали 8 травня. Ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури, повідомив керівник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, ідеться про об’єкт у Полтавському районі.

Після удару ворожого безпілотника спалахнула пожежа.

Вибухи в Кіровоградській області 8 травня

Вибухи у Кіровоградській області пролунали на світанку 8 травня. Російські ракети пошкодили об’єкт критичної інфраструктури в Олександрійському районі.

Попередньо, пошкоджено 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів. Травмована восьмирічна дитина.

В Луганську горить нафтобаза

В окупованому Луганську ввечері, 7 травня, пролунав потужний вибух. Внаслідок ракетного удару по нафтобазі почалася сильна пожежа. Постраждали п’ятеро співробітників нафтобази, повідомили в “МОЗ ЛНР”. Люди госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Румунія розгляне поставку Україні системи ППО Patriot

Румунія розгляне можливість відправки однієї зі своїх систем ППО Patriot в Україну, заявив румунський президент Клаус Йоганніс після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 805-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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