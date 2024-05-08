Втрати ворога на 8 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 805-ту добу повномасштабної війни перевищили 477 тис.

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Втрати РФ на 8 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 477 430 (+970);
  • танків ‒ 7 418 (+13);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 246 (+19);
  • артилерійських систем – 12 317 (+30);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 057;
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 792;
  • літаків – 349;
  • гелікоптерів – 325;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 728 (+11);
  • крилатих ракет ‒ 2 151 (+2);
  • кораблів (катерів) ‒ 26;
  • підводних човнів ‒ 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40);
  • спеціальної техніки ‒ 2 019 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 805-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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