Втрати ворога на 8 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 805-ту добу повномасштабної війни перевищили 477 тис.

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Втрати РФ на 8 травня 2024

особового складу ‒ близько 477 430 (+970);

танків ‒ 7 418 (+13);

бойових броньованих машин ‒ 14 246 (+19);

артилерійських систем – 12 317 (+30);

реактивних систем залпового вогню – 1 057;

засобів протиповітряної оборони ‒ 792;

літаків – 349;

гелікоптерів – 325;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 728 (+11);

крилатих ракет ‒ 2 151 (+2);

кораблів (катерів) ‒ 26;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40);

спеціальної техніки ‒ 2 019 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 805-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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