Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 8 травня: знищено ще 970 окупантів та три десятки артсистем
Втрати ворога на 8 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 805-ту добу повномасштабної війни перевищили 477 тис.
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Втрати РФ на 8 травня 2024
- особового складу ‒ близько 477 430 (+970);
- танків ‒ 7 418 (+13);
- бойових броньованих машин ‒ 14 246 (+19);
- артилерійських систем – 12 317 (+30);
- реактивних систем залпового вогню – 1 057;
- засобів протиповітряної оборони ‒ 792;
- літаків – 349;
- гелікоптерів – 325;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 728 (+11);
- крилатих ракет ‒ 2 151 (+2);
- кораблів (катерів) ‒ 26;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 549 (+40);
- спеціальної техніки ‒ 2 019 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 805-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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