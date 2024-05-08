Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом

Минулого року Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Цього дня українці вшановують тих, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв тієї війни.

Як варто відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом

За словами українського історика Михайла Жирохова, 8 травня варто акцентувати увагу на стражданнях і втратах, які принесла війна.

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– Цього дня 8 травня потрібно займатися не героїзацією, а більше меморіалізацією, тобто згадати тих українців, які воювали і на боці західних союзників, і на боці радянської армії, і який внесок саме Україна й українці зробили в загальну перемогу над німецькими нацистами, – каже експерт.

Варто пам’ятати, що Україна на той час не мала власної держави, тому її громадяни були змушені служити або окупантам, або в імперській армії, зауважує Жирохов.

Окрім того, експерт наголошує, що цього дня варто згадувати і трагедії цивільного населення, які принесла війна на територію України. Наприклад, Корюківка та Бабин Яр.

З 2014 року символом памʼяті про Другу світову війну в Україні є червоний мак. В Українському інституті національної памʼяті заохочують використовувати “мак памʼяті” під час меморіальних заходів. Окрім того, мак є символом пам’яті жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів, починаючи із 1914 року.

Відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня – європейська традиція.

8 і 9 травня: в чому різниця

З 2015 року Україна поступово впроваджувала традицію відзначати 8 травня День памʼяті та примирення.

29 травня 2023 року парламент встановив 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Його визнали державним святом замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, яке збігалось з радянським Днем перемоги.

Починаючи з 2023 року, 9 травня Україна разом із Європейським Союзом відзначає День Європи.

Ставлення українців до Дня перемоги

Останні роки популярність Дня перемоги серед українців суттєво зменшилась.

Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології у лютому 2024 року, популярність Дня перемоги впала до 11%. У 2021 році його відзначали 30% українців.

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