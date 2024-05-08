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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Який штраф за не оновлення даних у ТЦК – пояснення юриста

Штраф за не оновлення даних в ТЦК
Фото: Факти ICTV

Штраф за не оновлення даних у ТЦК повинні будуть заплатити усі військовозобовʼязані, хто проігнорує запрошення до Територіального центру комплектування та своєчасно не оновить свої дані. 

18 травня в Україні набуває чинності новий закон про мобілізацію. Після чого всі військовозобовʼязані віком від 18 до 60 років повинні будуть звернутися до ТЦК та оновити свої дані. 

Зробити це можна буде й через електронний кабінет військовозобовʼязаного.

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Який передбачено штраф за не оновлення даних у ТЦК – Факти ICTV розпитали у юриста LCF Law Group, кандидата в члени Асоціації правників України, молодшого лейтенанта запасу Володимира Романчука

Детальніше про штраф для громадян які не оновлять свої дані у ТЦК – читайте в нашому матеріалі.

Штраф за не оновлення даних у ТЦК: розмір

За словами юриста, оновлення даних у ТЦК є частиною актуалізації військово-облікового документа та частиною військового обовʼязку громадян. 

Штраф, якщо не оновити дані у ТЦК, становить від 17 до 32 тис. грн, окрім цього, особа позбавляється права кермувати автом. 

Якщо людина проігнорувала запрошення до ТЦК, за що сплатила штраф, і все одно не оновила свої дані, тоді вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності.

– Відповідно до нового закону, якщо людина не оновила дані, їй надсилається повідомлення, в якому також вказується про кримінальну відповідальність, і за таких обставин особа може фактично бути притягнутою до кримінальної відповідальності. За статтею, залежно від її статусу, 337 ККУ, що тягне за собою позбавлення волі або в одній зі статей – виправні роботи до двох років, – сказав юрист.

Чоловіки призивного віку, які нині перебувають за кордоном, можуть оновити свої дані через електронний кабінет військовозобовʼязаного.

Раніше Факти ICTV розповідали про штрафи за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Детальніше про розміри штрафів за порушення правил військового обліку і мобілізації – читайте у нашому матеріалі. 

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