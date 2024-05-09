Хто перемагав на Євробаченні за всю історію конкурсу

Євробачення – це щорічний пісенний конкурс, який проводиться з 1956 року між країнами, що є членами Європейської мовної спілки. На Євробаченні діє правило Великої п’ятірки, тобто до фіналу автоматично, незалежно від зайнятого місця, потрапляють країни-засновниці – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.

Перший конкурс пройшов у Швейцарії, в місті Луґано. Тоді у ньому взяли участь сім країн, які виконали по дві пісні, а з наступного року правила змінили й учасники почали виконувати по одній композиції. Що залишається незмінним, так це голосування глядачів та журі, за результатами якого визначають переможців пісенного конкурсу Євробачення.

Деякі країни перемагали у пісенному конкурсі багато разів. Рекордсменами за кількістю проведених конкурсів є Велика Британія та Ірландія. Хто ще перемагав на Євробаченні за весь час існування конкурсу?

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Всі переможці Євробачення з 1956 до 2023 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Переможці пісенного конкурсу Євробачення за всі роки: список країн

1956 рік – Швейцарія, пісня Refrain, виконавець Ліз Ассія;

1957 – Нідерланди, пісня Net als toen, виконавець Коррі Броккен;

1958 – Франція, пісня Dors, mon amour, виконавець Андре Клаво;

1959 – Нідерланди, пісня Een beetje, виконавець Тедді Схолтен;

1960 – Франція, пісня Tom Pillibi, виконавець Жаклін Буає;

1961 – Люксембург, пісня Nous les amoureux, виконавець Жан-Клод Паскаль;

1962 – Франція, пісня Un premier amour, виконавець Ізабель Обре;

1963 – Данія, пісня Dansevise, виконавці Ґрете та Йорґен Інґманн;

1964 – Італія, пісня Non ho l’età, виконавець Джильйола Чинкветті;

1965 – Люксембург, пісня Poupée de cire, poupée de son, виконавець Франс Галль;

1966 – Австрія, пісня Merci Chérie, виконавець Удо Юргенс;

1967 – Велика Британія, пісня Puppet on a String, виконавець Сенді Шоу;

1968 – Іспанія, пісня La, la, la, виконавець Массіель;

1969:

Іспанія, пісня Vivo cantando, виконавець Саломе; Велика Британія, пісня Boom Bang-a-Bang, виконавець Лулу; Нідерланди, пісня De troubadour, виконавець Ленні Кюр; Франція, пісня Un jour, un enfant, виконавець Фріда Боккара.

1970 – Ірландія, пісня All Kinds of Everything, виконавець Дана;

1971 – Монако, пісня Un banc, un arbre, une rue, виконавець Северін;

1972 – Люксембург, пісня Après toi, виконавець Вікі Леандрос;

1973 – Люксембург, пісня Tu te reconnaîtras, виконавець Анн-Марі Давід;

1974 – Швеція, пісня Waterloo, виконавець ABBA;

1975 – Нідерланди, пісня Ding-A-Dong, виконавець Teach-In;

1976 – Велика Британія, пісня Save Your Kisses for Me, виконавець Brotherhood of Man;

1977 – Франція, пісня L’oiseau et l’enfant, виконавець Марі Міріам;

1978 – Ізраїль, пісня A-Ba-Ni-Bi, виконавці Ізгар Коген і Alphabeta;

1979 – Ізраїль, пісня Hallelujah, виконавці Gali Atari та Milk and Honey;

1980 – Ірландія, пісня What’s Another Year?, виконавець Джонні Логан;

1981 – Велика Британія, пісня Making Your Mind Up, виконавець Bucks Fizz;

1982 – Німеччина, пісня Ein bißchen Frieden, виконавець Ніколь;

1983 – Люксембург, пісня Si la vie est cadeau, виконавець Корін Герме;

1984 – Швеція, пісня Diggi-Loo Diggi-Ley, виконавець Herreys;

1985 – Норвегія, пісня La det swinge, виконавець Bobbysocks;

1986 – Бельгія, пісня J’aime la vie, виконавець Сандра Кім;

1987 – Ірландія, пісня Hold Me Now, виконавець Джонні Логан;

1988 – Швейцарія, пісня Ne partez pas sans moi, виконавець Селін Діон;

1989 – Югославія, пісня Rock Me, виконавець Riva;

1990 – Італія, пісня Insieme: 1992, виконавець Тото Кутуньйо;

1991 – Швеція, пісня Fаngad av en stormvind, виконавець Карола;

1992 – Ірландія, пісня Why Me, виконавець Лінда Мартін;

1993 – Ірландія, пісня In Your Eyes, виконавець Нів Кавана;

1994 – Ірландія, пісня Rock ‘n’ Roll Kids, виконавці Пол Гаррінґтон і Чарлі МакҐеттіґан;

1995 – Норвегія, пісня Nocturne, виконавець Secret Garde;

1996 – Ірландія, пісня The Voice, виконавець Еймар Квінн;

1997 – Велика Британія, пісня Love Shine a Light, виконавці Katrina and the Waves;

1998 – Ізраїль, пісня Diva, виконавець Dana International;

1999 – Швеція, пісня Take Me to Your Heaven, виконавець Шарлотта Переллі;

2000 – Данія, пісня Fly on the Wings of Love, виконавець Olsen Brothers;

2001 – Естонія, пісня Everybody, виконавці Танель Падар, Дейв Бентон і 2XL;

2002 – Латвія, пісня I Wanna, виконавець Marie N;

2003 – Туреччина, пісня Everyway That I Can, виконавець Сертаб Еренер;

2004 – Україна, пісня Wild Dances, виконавець Руслана;

2005 – Греція, пісня My Number One, виконавець Єлена Папарізу;

2006 – Фінляндія, пісня Hard Rock Hallelujah, виконавець Lordi;

2007 – Сербія, пісня Молитва, виконавець Марія Шерифович;

2008 – Росія, пісня Believe, виконавець Діма Білан;

2009 – Норвегія, пісня Fairytale, виконавець Олександр Рибак;

2010 – Німеччина, пісня Satellite, виконавець Лена Маєр-Ландрут;

2011 – Азербайджан, пісня Running Scared, виконавець Ell/Nikki;

2012 – Швеція, пісня Euphoria, виконавець Лорін;

2013 – Данія, пісня Only Teardrops, виконавець Еммелі де Форест;

2014 – Австрія, пісня Rise Like a Phoenix, виконавець Кончита Вурст;

2015 – Швеція, пісня Heroes, виконавець Монс Сельмерлев;

2016 – Україна, пісня 1944, виконавець Джамала;

2017 – Португалія, пісня Amar Pelos Dois, виконавець Салвадор Собрал;

2018 – Ізраїль, пісня Toy, виконавець Нетта;

2019 – Нідерланди, пісня Arcade, виконавець Дункан Лоренс;

2020 – Пісенний конкурс не проводився у зв’язку з пандемією COVID-19;

2021 – Італія, пісня Zitti e buoni, виконавець Mаneskin;

2022 – Україна, пісня Stefania, виконавець Kalush Orchestra;

2023 – Швеція, пісня Tattoo, виконавець Лорін.

Ми дізналися, хто перемагав на Євробаченні за увесь час існування пісенного конкурсу. А хто стане переможцем пісенного конкурсу Євробачення 2024, дізнаємося у суботу, 11 травня.

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