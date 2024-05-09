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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Хто перемагав на Євробаченні за всю історію конкурсу

Всі переможці Євробачення: хто перемагав
Фото: Depositphotos

Євробачення – це щорічний пісенний конкурс, який проводиться з 1956 року між країнами, що є членами Європейської мовної спілки. На Євробаченні діє правило Великої п’ятірки, тобто до фіналу автоматично, незалежно від зайнятого місця, потрапляють країни-засновниці – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія.

Перший конкурс пройшов у Швейцарії, в місті Луґано. Тоді у ньому взяли участь сім країн, які виконали по дві пісні, а з наступного року правила змінили й учасники почали виконувати по одній композиції. Що залишається незмінним, так це голосування глядачів та журі, за результатами якого визначають переможців пісенного конкурсу Євробачення.

Деякі країни перемагали у пісенному конкурсі багато разів. Рекордсменами за кількістю проведених конкурсів є Велика Британія та Ірландія. Хто ще перемагав на Євробаченні за весь час існування конкурсу?

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Всі переможці Євробачення з 1956 до 2023 року – в матеріалі Фактів ICTV.

Переможці пісенного конкурсу Євробачення за всі роки: список країн

  • 1956 рік – Швейцарія, пісня Refrain, виконавець Ліз Ассія;
  • 1957 – Нідерланди, пісня Net als toen, виконавець Коррі Броккен;
  • 1958 – Франція, пісня Dors, mon amour, виконавець Андре Клаво;
  • 1959 – Нідерланди, пісня Een beetje, виконавець Тедді Схолтен;
  • 1960 – Франція, пісня Tom Pillibi, виконавець Жаклін Буає;
  • 1961 – Люксембург, пісня Nous les amoureux, виконавець Жан-Клод Паскаль;
  • 1962 – Франція, пісня Un premier amour, виконавець Ізабель Обре;
  • 1963 – Данія, пісня Dansevise, виконавці Ґрете та Йорґен Інґманн;
  • 1964 – Італія, пісня Non ho l’età, виконавець Джильйола Чинкветті;
  • 1965 – Люксембург, пісня Poupée de cire, poupée de son, виконавець Франс Галль;
  • 1966 – Австрія, пісня Merci Chérie, виконавець Удо Юргенс;
  • 1967 – Велика Британія, пісня Puppet on a String, виконавець Сенді Шоу;
  • 1968 – Іспанія, пісня La, la, la, виконавець Массіель;
  • 1969:
  1. Іспанія, пісня Vivo cantando, виконавець Саломе;
  2. Велика Британія, пісня Boom Bang-a-Bang, виконавець Лулу;
  3. Нідерланди, пісня De troubadour, виконавець Ленні Кюр;
  4. Франція, пісня Un jour, un enfant, виконавець Фріда Боккара.
  • 1970 – Ірландія, пісня All Kinds of Everything, виконавець Дана;
  • 1971 – Монако, пісня Un banc, un arbre, une rue, виконавець Северін;
  • 1972 – Люксембург, пісня Après toi, виконавець Вікі Леандрос;
  • 1973 – Люксембург, пісня Tu te reconnaîtras, виконавець Анн-Марі Давід;
  • 1974 – Швеція, пісня Waterloo, виконавець ABBA;
  • 1975 – Нідерланди, пісня Ding-A-Dong, виконавець Teach-In;
  • 1976 – Велика Британія, пісня Save Your Kisses for Me, виконавець Brotherhood of Man;
  • 1977 – Франція, пісня L’oiseau et l’enfant, виконавець Марі Міріам;
  • 1978 – Ізраїль, пісня A-Ba-Ni-Bi, виконавці Ізгар Коген і Alphabeta;
  • 1979 – Ізраїль, пісня Hallelujah, виконавці Gali Atari та Milk and Honey;
  • 1980 – Ірландія, пісня What’s Another Year?, виконавець Джонні Логан;
  • 1981 – Велика Британія, пісня Making Your Mind Up, виконавець Bucks Fizz;
  • 1982 – Німеччина, пісня Ein bißchen Frieden, виконавець Ніколь;
  • 1983 – Люксембург, пісня Si la vie est cadeau, виконавець Корін Герме;
  • 1984 – Швеція, пісня Diggi-Loo Diggi-Ley, виконавець Herreys;
  • 1985 – Норвегія, пісня La det swinge, виконавець Bobbysocks;
  • 1986 – Бельгія, пісня J’aime la vie, виконавець Сандра Кім;
  • 1987 – Ірландія, пісня Hold Me Now, виконавець Джонні Логан;
  • 1988 – Швейцарія, пісня Ne partez pas sans moi, виконавець Селін Діон;
  • 1989 – Югославія, пісня Rock Me, виконавець Riva;
  • 1990 – Італія, пісня Insieme: 1992, виконавець Тото Кутуньйо;
  • 1991 – Швеція, пісня Fаngad av en stormvind, виконавець Карола;
  • 1992 – Ірландія, пісня Why Me, виконавець Лінда Мартін;
  • 1993 – Ірландія, пісня In Your Eyes, виконавець Нів Кавана;
  • 1994 – Ірландія, пісня Rock ‘n’ Roll Kids, виконавці Пол Гаррінґтон і Чарлі МакҐеттіґан;
  • 1995 – Норвегія, пісня Nocturne, виконавець Secret Garde;
  • 1996 – Ірландія, пісня The Voice, виконавець Еймар Квінн;
  • 1997 – Велика Британія, пісня Love Shine a Light, виконавці Katrina and the Waves;
  • 1998 – Ізраїль, пісня Diva, виконавець Dana International;
  • 1999 – Швеція, пісня Take Me to Your Heaven, виконавець Шарлотта Переллі;
  • 2000 – Данія, пісня Fly on the Wings of Love, виконавець Olsen Brothers;
  • 2001 – Естонія, пісня Everybody, виконавці Танель Падар, Дейв Бентон і 2XL;
  • 2002 – Латвія, пісня I Wanna, виконавець Marie N;
  • 2003 – Туреччина, пісня Everyway That I Can, виконавець Сертаб Еренер;
  • 2004 – Україна, пісня Wild Dances, виконавець Руслана;
  • 2005 – Греція, пісня My Number One, виконавець Єлена Папарізу;
  • 2006 – Фінляндія, пісня Hard Rock Hallelujah, виконавець Lordi;
  • 2007 – Сербія, пісня Молитва, виконавець Марія Шерифович;
  • 2008 – Росія, пісня Believe, виконавець Діма Білан;
  • 2009 – Норвегія, пісня Fairytale, виконавець Олександр Рибак;
  • 2010 – Німеччина, пісня Satellite, виконавець Лена Маєр-Ландрут;
  • 2011 – Азербайджан, пісня Running Scared, виконавець Ell/Nikki;
  • 2012 – Швеція, пісня Euphoria, виконавець Лорін;
  • 2013 – Данія, пісня Only Teardrops, виконавець Еммелі де Форест;
  • 2014 – Австрія, пісня Rise Like a Phoenix, виконавець Кончита Вурст;
  • 2015 – Швеція, пісня Heroes, виконавець Монс Сельмерлев;
  • 2016 – Україна, пісня 1944, виконавець Джамала;
  • 2017 – Португалія, пісня Amar Pelos Dois, виконавець Салвадор Собрал;
  • 2018 – Ізраїль, пісня Toy, виконавець Нетта;
  • 2019 – Нідерланди, пісня Arcade, виконавець Дункан Лоренс;
  • 2020 – Пісенний конкурс не проводився у зв’язку з пандемією COVID-19;
  • 2021 – Італія, пісня Zitti e buoni, виконавець Mаneskin;
  • 2022 – Україна, пісня Stefania, виконавець Kalush Orchestra;
  • 2023 – Швеція, пісня Tattoo, виконавець Лорін.

Ми дізналися, хто перемагав на Євробаченні за увесь час існування пісенного конкурсу. А хто стане переможцем пісенного конкурсу Євробачення 2024, дізнаємося у суботу, 11 травня.

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