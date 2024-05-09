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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

РФ вдарила по Нікополю: пошкоджено газогін, є загиблі та поранені

9 травня в Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє цивільних, ще двоє постраждали.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росіяни обстріляли місто з самого ранку.

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Удар РФ по Нікополю 9 травня: наслідки

– Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки – 39 та 67 років, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок атаки зайнялася приватна оселя, ще дві – понівечені. Зачепило й п’ять багатоквартирних будинків.

Також артилерія РФ пошкодила магазин, два торговельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що вночі 9 травня РФ атакувала Україну 20 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. ППО знищила 17 ворожих дронів.

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Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Нікополь
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