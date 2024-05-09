Скільки ГЕС в Україні та де вони розташовані — перелік гідроелектростанцій

8 травня під час атак РФ критичної інфраструктури значних пошкоджень зазнали і обʼєкти гідроенергетики – дві гідроелектростанції було виведено з експлуатації.

29 березня 2024 року російськими окупантами було пошкоджено тепло- та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах України. Про це повідомили в Укренерго.

За словами президента України Володимира Зеленського, цієї ночі свідомими цілями ворога були Дністровська та Канівська ГЕС.

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Скільки ГЕС в Україні та де вони розташовані — в матеріалі Фактів ICTV.

Перелік ГЕС України

В Україні десять гідроелектростанцій, розташованих на річках Дніпро та Дністер:

Київська ГЕС та Київська ГАЕС;

Кременчуцька ГЕС;

Канівська ГЕС;

Дністровська ГЕС;

Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2;

Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС;

Каховська ГЕС (була повністю зруйнована у 2023 році російськими окупантами).

Де розташовані гідроелектростанції України

Гідроелектростанції в енергетичному комплексі України посідають третє місце після теплових та атомних.

Дніпровська ГЕС

Найбільшою та найстарішою вважається Дніпровська ГЕС. Вона розташована у місті Запоріжжя біля козацького острова Хортиця.

Кременчуцька ГЕС

Кременчуцька ГЕС за величиною посідає друге місце у Дніпровському каскаді після ДніпроГЕСу. Вона розташована у місті Світловодськ Кіровоградської області.

Канівська ГЕС

Канівська ГЕС – це друга сходинка Дніпровського каскаду ГЕС. Розташована у Черкаській області.

Київська ГЕС

Київська ГЕС виробляє енергію для величезної кількості населення й підприємств. Розташована у м. Вишгород Київської області.

Середньодніпровська ГЕС

Середньодніпровська ГЕС України розташована у місті Кам’янське Днапропетровської області.

Каховська ГЕС

Каховська ГЕС входила до нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Розташована у Херсонській області.

Джерело: Укргідроенерго

Фото: Укргідроенерго

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