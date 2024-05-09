Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Скільки ГЕС в Україні та де вони розташовані — перелік гідроелектростанцій
8 травня під час атак РФ критичної інфраструктури значних пошкоджень зазнали і обʼєкти гідроенергетики – дві гідроелектростанції було виведено з експлуатації.
29 березня 2024 року російськими окупантами було пошкоджено тепло- та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах України. Про це повідомили в Укренерго.
За словами президента України Володимира Зеленського, цієї ночі свідомими цілями ворога були Дністровська та Канівська ГЕС.
Скільки ГЕС в Україні та де вони розташовані — в матеріалі Фактів ICTV.
Перелік ГЕС України
В Україні десять гідроелектростанцій, розташованих на річках Дніпро та Дністер:
- Київська ГЕС та Київська ГАЕС;
- Кременчуцька ГЕС;
- Канівська ГЕС;
- Дністровська ГЕС;
- Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2;
- Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС;
- Каховська ГЕС (була повністю зруйнована у 2023 році російськими окупантами).
Де розташовані гідроелектростанції України
Гідроелектростанції в енергетичному комплексі України посідають третє місце після теплових та атомних.
Дніпровська ГЕС
Найбільшою та найстарішою вважається Дніпровська ГЕС. Вона розташована у місті Запоріжжя біля козацького острова Хортиця.
Кременчуцька ГЕС
Кременчуцька ГЕС за величиною посідає друге місце у Дніпровському каскаді після ДніпроГЕСу. Вона розташована у місті Світловодськ Кіровоградської області.
Канівська ГЕС
Канівська ГЕС – це друга сходинка Дніпровського каскаду ГЕС. Розташована у Черкаській області.
Київська ГЕС
Київська ГЕС виробляє енергію для величезної кількості населення й підприємств. Розташована у м. Вишгород Київської області.
Середньодніпровська ГЕС
Середньодніпровська ГЕС України розташована у місті Кам’янське Днапропетровської області.
Каховська ГЕС
Каховська ГЕС входила до нижчої частини каскаду гідроелектростанцій на річці Дніпро. Розташована у Херсонській області.
Джерело: Укргідроенерго
Фото: Укргідроенерго