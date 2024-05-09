Співпраця з державою дозволяє здійснювати масштабні проєкти, це нас приваблює – CEO WhiteBIT

Від початку повномасштабного вторгнення криптобіржа з українським корінням WhiteBIT показує приклад плідної співпраці з державою.

Засновник та CEO компанії Володимир Носов в інтерв’ю наголосив, що сьогодні синергія бізнесу і держави повинна стати трендом, адже має переваги не тільки для держави, але й для бізнесу.

– Ми за кожної можливості наголошуємо, що WhiteBIT має українське коріння. А оскільки це ще й технологічна компанія, то саме адженду в сфері нових технологій, блокчейну і транслюємо світу. Якщо ми можемо підтримати ресурсно ті галузі, які нам близькі, і цим допомагати якнайбільшій кількості українців, то чому б не зробити це? – поділився Володимир Носов.

За словами Носова, WhiteBIT не просто донатить, а пропонує цифрові рішення, які допомагають Україні збирати більше фінансової підтримки з усього світу.

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Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення компанія під’єднала криптовалютне рішення Whitepay для забезпечення швидкого прийому донатів на фандрейзинговій платформі United24.

WhiteBIT має низку спільних проєктів із Міністерством закордонних справ України, ініціативи з криптоосвіти з Міністерством цифрової трансформації України та Національним університетом Києво-Могилянська академія.

CEO WhiteBIT впевнений, що все більше компаній прагнуть бути корисними державі своїми напрацюваннями та ідеями.

– І ця допомога потрібна. Це такий собі лайт-варіант переведення економіки на воєнні рейки, де будь-яка інтелектуальна, фізична, фінансова допомога бізнесу працює на перемогу, – зазначив він.

Підприємець наголосив, що перемога зараз виборюється на полі бою військовими, а завдання бізнесу – їм у цьому допомогти. І щоб спонукати інших так само допомагати ЗСУ, важливо розповідати про свою підтримку державі, вважає Носов.

– Важливо, щоб український бізнес, інфлюенсери подавали власний приклад. З часом бізнесу буде все складніше знаходити кошти на допомогу. Треба на всіх можливих інформаційних майданчиках у світі нагадувати, що війна в Україні триває, щоб міжнародний бізнес долучався, – розповів Носов.

Володимир Носов зазначив, що за системний вклад у підтримку України та українців WhiteBIT отримала підписану президентом подяку від фандрейзингової платформи United24.

Окрім цього, CEO WhiteBIT має відзнаку За сприяння воєнній розвідці України, подяку За сприяння та співпрацю в наданні допомоги українській армії від керівника ГУР Кирила Буданова, подяку від очільника СБУ Василя Малюка За значний особистий внесок у справу утвердження та зміцнення державної безпеки України.

Раніше йому вручили медаль За оборону Харкова, відзнаку Ради національної безпеки і оборони України, відзнаку За сприяння війську від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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