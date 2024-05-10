Кабмін виділив понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми – Шмигаль

Уряд під час засідання 10 травня ухвалив рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову української енергосистеми.

Про це 10 травня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Відновлення енергосистеми України

– За ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС. Вдячні групі Світового банку, яка надала гранти для реалізації цього проєкту, — зазначив Денис Шмигаль.

Зараз дивляться

Прем’єр-міністр додав, що наразі ситуація в енергетичній системі України одна з найскладніших, тому громадянам України слід заощадливо використовувати електроенергію.

– Ситуація в енергетиці зараз одна з найскладніших. Ремонти мережі та генерації ідуть 24/7, – сказав він.

Глава уряду каже, що протягом квітня поточного року Україна була вимушена імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні того ж року.

За його словами, Укренерго регулярно залучає допомогу від сусідніх держав.

– Ще раз закликаю до економії електроенергії, особливо у вечірній час, – закликав він.

Також уряд виділив додаткові 189,5 млн грн, щоб продовжити відновлення багатоквартирних будинків у Київській області. Минулого року уряд виділяв на ці потреби 639 млн грн.

Масована атака по енергетиці 8 травня

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня російська армія здійснила масовану комбіновану атаку ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Було уражено об’єкти енергокомпаній Укренерго та ДТЕК.

Тоді держава-терорист використала для ударів по Україні 55 ракет і 21 ударний БпЛА. Українським Силам оборони вдалось знищити 59 цілей, заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Українська протиповітряна оборона, зокрема, знищила 33 крилаті ракети Х-101/Х-555, чотири крилаті ракети Калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 і 20 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Джерело : Урядовий портал

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