Канада виділила понад $55 млн для посилення ППО України – міністр оборони

Канада виділить 76 млн канадських доларів ($55,7 млн) на ініціативу під керівництвом Німеччини, спрямовану на швидке постачання систем протиповітряної оборони для України, що має забезпечити ефективніше відбиття російських атак.

Про це заявив у п’ятницю, 10 травня, міністр оборони Канади Білл Блер.

Системи ППО від Канади

Блер зробив цю заяву під час візиту німецького колеги Бориса Пісторіуса.

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Як зазначає Reuters, Берлін виступив із цією ініціативою минулого місяця, посилаючись на почастішання російських ударів.

– Ці системи допоможуть захиститися від російських повітряних атак, унаслідок яких загинули тисячі українців і були зруйновані лікарні, електростанції та житлові будинки, – сказав канадський міністр.

Військова допомога для України

Нагадаємо, раніше президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що його країна розгляне можливість відправки однієї зі своїх систем ППО Patriot в Україну.

Крім того, сьогодні, 10 травня 2024 року, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на суму $400 млн. До пакета підтримки увійдуть, зокрема, снаряди для зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело : Reuters

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