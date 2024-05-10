Наступ на Харківщині, пакет допомоги від США та нічний обстріл України: головні новини 10 травня

Зранку 10 травня Росія розпочала наступальні дії на півночі Харківської області. Ворог обстріляв прикордонні території та намагався просунутись вглиб Харківщини. Українські Сили оборони відбили ворожі групи без втрат територій.

Своєю чергою Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги для України на $400 млн.

Що відбулося в Україні та світі за добу 10 травня 2024 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Нічна атака по Україні

У ніч проти 10 травня окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed-136/131 та двома зенітними ракетами С-300/С-400.

Наліт безпілотників розпочався близько опівночі. Дрони летіли з Криму.

БпЛА ворога кілька годин літали по областях України, але, врешті-решт, усі вони були знищені підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

Щодо ракет, то їх Росія випустила з території Бєлгородської області.

Ворог бив ракетами по Харкову. Щодо їх знищення інформації немає.

Наступ Росії на півночі Харківщини

Зранку п’ятниці окупанти почали нову наступальну хвилю у Харківській області, повідомив президент Володимир Зеленський.

Як стало відомо, усі спроби окупантів прорватись вглиб регіону були відбиті, оскільки противника зустріла українська артилерія та військові. Нацгвардійці оприлюднили кадри знищення російської техніки та живої сили.

Глава держави зауважив, що окупанти ще можуть підтягувати сили на Харківському напрямку.

Очільник Харківської ОВА повідомив, що усі спроби наступу окупантів були відбиті, а втрат територій немає.

Паралельно із цим відбувається евакуація населення у прикордонних регіонах Харківщини.

Уся відома інформація про спробу Росії наступати на півночі Харківської області – в матеріалі на Фактах ICTV.

Обстріл Харкова

Російська окупаційна армія також обстріляла сам Харків. Внаслідок атаки 10 травня постраждали 11-річна дитина та 72-річна жінка. Лікарі діагностували в них гостру реакцію на стрес.

Перші вибухи прогриміли о 03:20. Ударів по місту армія РФ завдала двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

Через влучання ракет спалахнули три двоповерхові будинки та три господарчі споруди.

Вже ввечері, близько 20:00, у Харкові пролунали нові вибухи.

Вечірні вибухи влада регіону наразі не коментувала.

Пакет допомоги від США

США оголосили про новий пакет військової підтримки на $400 млн для України.

За повідомленнями медіа, до пакету увійшло озброєння для ЗРК Patriot, ракети для Stinger, БМП Bradley, протимінні MRAP та Javelin.

Американське видання Politico вказує, що про пакет оголосили на тлі наступу на Харківську область.

Нищення кораблів РФ на $500 млн

Українські морські дрони Magura V5 завдали втрат Чорноморському флоту РФ на понад $500 млн, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, секрет українського морського дрона Magura, перш за все, у майстерності українських виробників, які змогли створити унікальний засіб ураження ворожого флоту, а також й озброєння особового складу, які перебували на борту в момент удару.

– Сьогодні морський дрон Magura в руках операторів ГУР МО – це грізна зброя і, напевно, найбільш ефективний винищувач Чорноморського флоту агресора за період повномасштабного вторгнення, – зауважує Андрій Юсов.

Україні для відбиття наступу РФ потрібні нові бригади – Павлюк

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що в Україні планують створити десять нових бригад, аби підготуватися до наступу РФ. Частину з них розгорнуть для захисту Києва.

За його словами, нагальним завданням Сухопутних військ є формування десяти нових бригад для підготовки до відбиття російського наступу.

Генерал Павлюк наполягає на тому, що основною проблемою є техніка, а не люди.

Павлюк додав, що ЗСУ відчувають брак артилерії та бронетехніки, і Україна сподівається на допомогу Заходу. За його словами, частину нових сил буде розгорнуто для захисту столиці.

Також він попередив про критичну фазу війни у найближчі два місяці.

Турне Сі Цзіньпіна Європою

Лідери Китаю Сі Цзіньпін завершив серію своїх візитів до країн Європи, в рамках чого відвідав Францію, Угорщину та Сербію.

У Франції, крім президента Еммануеля Макрона, він зустрівся із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зустріч лідерів держав та органів ЄС відбувається на тлі торговельної напруги, яка існує між Євросоюзом та Китаєм.

Крім того, обговорювалась взаємодія з Китаєм та можливість Пекіну тиснути на Росію у питанні російсько-української війни.

Водночас для Сербії та Угорщини лідер Китаю підготував фінансову допомогу.

До яких змін може призвести тур Сі Цзіньпіна Європою та чого очікувати України від першого за п’ять років візиту лідера Китаю до країн ЄС та Сербії – читайте на Фактах ICTV.

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