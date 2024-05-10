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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Не всі партнери оперативно виконують обіцянки щодо постачань – Зеленський

Не всі партнери оперативно виконують домовленості – Зеленський про постачання допомоги
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі союзники виконують обіцянки щодо оперативної передачі допомоги.

Про це він повідомив на пресконференції зі своєю словацькою колегою Зузаною Чапутовою.

За словами Зеленського, він обговорив з президенткою Словаччини ситуацію на полі бою. Зокрема, спробу військ РФ розширити наступ у Донецькій та Харківській областях.

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Також під час переговорів очільники країн говорили про потреби України, включаючи озброєння.

– Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання, – наголосив президент.

Він додав, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передачі зброї.

Наслідки затримки допомоги

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ситуація на полі бою “дуже складна”.

Однією з причин, чому росіянам вдалось досягти успіхів, він назвав те, що партнери не надали Україні обіцяної підтримки.

– Росія завоювала позиції, і є ризик, що вона здобуде подальші позиції. Це не велика територія, але щоб зупинити це, щоб забезпечити українцям можливість захистити себе, їм потрібно надсилати боєприпаси, їм потрібна зброя, – сказав Столтенберг.

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