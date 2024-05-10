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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Польща не висилатиме примусово військовозобов’язаних українців – посол

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Посол Польщі в Україні Ярослав Гузи вважає, що Польща не відправлятиме додому військовозобов’язаних українців.

Про це він розповів в інтервʼю Укрінформу.

Польща не висилатиме чоловіків

– Досить важко уявити, що польська влада повертатиме чоловіків призовного віку в Україну силоміць. Такого не станеться. Німеччина вже заявила, що такі чоловіки можуть залишатися, навіть якщо у них немає дійсних проїзних документів. Я очікую, що також триватиме дискусія і між країнами ЄС, – наголосив посол Польщі.

Зараз дивляться

Ярослав Гузи зауважив, що чудово розуміє, в якому становищі опинився уряд України через виїзд людей, адже на сьогодні в Польщі проживають мільйони українців, на відміну від інших європейських країн.

За словами польського посла, хоч і є розуміння, що якщо триває війна, то треба захищатися, але на практиці не всі люди готові це робити.

– Пам’ятаю, як на початку повномасштабної війни багато українських чоловіків поверталися до України. Але я розумію, що всі добровольці вже це зробили, – розповів посол.

На його думку, повертатися українцям додому можуть допомогти якісь стимули – проте багато залежить від воєнної ситуації, яка зараз є дуже складною.

– Моя особиста думка – це обов’язок (служба у війську, – Ред.). Але моя особиста думка не означає, що я радив би комусь примушувати воювати тих, хто не хоче повертатися в Україну, – додав Ярослав Гузи.

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Чи висилатимуть українців з інших країн

Естонія не планує примусово висилати військовозобов’язаних українців, які законно проживають в Естонії, навіть якщо термін їхніх паспортів спливе.

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що країна не буде висилати українських чоловіків віком від 18 до 60 років, що підпадають під мобілізацію.

Нагадаємо, що 25 квітня Україна припинила надавати консульські послуги українцям за кордоном, допоки ті не оновлять свої дані в ТЦК. Чи сприятиме такий крок поверненню військовозобов’язаних громадян до України та які довгострокові наслідки матиме – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

військовослужбовці, Мобілізація, Польща, Україна-Польща
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