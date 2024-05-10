Росіяни готують новий виток ІПСО – розвідка

Головне управління розвідки попереджає про підготовку російськими окупантами нового витка спеціальних інформаційно-психологічних операцій (ІПСО).

Про це 10 травня повідомили в ГУР.

Підготовка до нового витка ІПСО: що кажуть у ГУР

Українські розвідники наголошують: одночасно із загостренням ситуації на фронті росіяни посилюють дестабілізаційні зусилля задля розколу українського суспільства.

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За даними, які є в розпорядженні ГУР, Росія може використовувати для вкиду своїх провокацій масові заходи.

– Військовими цілями ворога є не лише військові об’єкти, а й цивільна інфраструктура – лікарні, вокзали та інші місця скупчення людей, – пояснюють українські розвідники.

Росіяни у своїх ІПСО використовують політичні гасла для роз’єднання суспільства.

Паразитують окупанти на проблемах, чимало з яких спричинені агресією РФ.

– Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею. Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога, – зауважують розвідники.

Тож, підсумовують у ГУР, наразі українцям потрібна внутрішня єдність та підтримка одне одного.

Спецоперація РФ Майдан-3: що відомо

Нагадаємо, що нещодавно українські чиновники попередили, що Кремль активізує свою інформаційну спецоперацію Майдан-3, пік якої, за прогнозом, сягне кінця травня 2024 року.

Головна мета операції Майдан-3 – посіяти думки серед українців про нелегітимність чинної влади.

На виконання цієї операції російські спецслужби витратили астрономічні $1,5 млрд.

Аналітики ISW вважають, що оголошення Росією в розшук президента України Володимира Зеленського та ще деяких осіб є теж частиною операції Майдан-3.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 807-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ГУР

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