Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Бій Усик – Ф’юрі: дата та час початку поєдинку за абсолют
Біографія
Олександр Кубраков: біографія колишнього віцепрем’єра-міністра інфраструктури
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Обстріл 8 травня: пошкоджені три ТЕС та десятки будинків, серед поранених – діти
Україна
Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Що отримує переможець Євробачення та які переваги цієї нагороди

що отримує переможець Євробачення

Як і кожен конкурс, Євробачення має свої правила. За результатами голосування визначається переможець, який отримує спеціальну нагороду.

Що отримує переможець Євробачення – читайте на Фактах ICTV.

Євробачення: правила конкурсу

Євробачення — це щорічний пісенний конкурс, який організовує Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union, EBU). У 2024 році він проходить у Швеції, в місті Мальме. Це місто вже втретє прийме Євробачення, а Швеція – всьоме.

Зараз дивляться

Цього року в конкурсі взяли участь 37 учасників, тобто 37 країн, які були визначені шляхом відбору.

Щорічний пісенний конкурс складається з двох півфіналів та грандіозного фіналу. У цьому році півфінали відбулися у вівторок, 7 травня, та у четвер, 9 травня. Гранд-фінал буде проходити у суботу 11 травня.

У півфіналах долю учасників визначає публічне голосування фанатів у країнах-конкурентах. У фіналі кожна країна-учасник отримує два набори балів – один від журі й один від глядачів. Нагадуємо, що за пісню своєї країни глядачі голосувати не можуть.

Найкраща пісня країни-учасника отримує 12 балів, друга за популярністю — десять балів, третя — вісім балів, потім сім балів і так далі, до одного бала для десятої країни в рейтингу. В кінці, за результатами голосування, ведучими конкурсу вручається нагорода для переможця Євробачення.

Що отримує переможець Євробачення

Євробачення – це найбільший міжнародний пісенний конкурс Європи, який передбачає вручення нагороди.

Переможець Євробачення 2024, як і в попередні роки, отримає спеціальну нагороду – трофей у вигляді ретро-мікрофону. Нагорода для переможця Євробачення виготовлена з кришталю. Виробниками трофея є компанія Kosta Boda.

Нагадуємо, що гурт Калуш Оркестра, переможці Євробачення 2022, продали свою нагороду на аукціоні за 900 тисяч доларів і передали ці кошти на підтримку української армії. Проте виробники трофея зробили ще один кришталевий мікрофон аби переможці не залишилися без нагороди.

нагорода для переможця Євробачення

Фото: Eurovision Song Contest / facebook

Коли буде фінал Євробачення та під яким номером виступатиме Україна

У суботу, 11 травня, у Мальме на головну сцену вийдуть представники 26 країн та будуть змагатися за право отримати кришталевий мікрофон й привезти перемогу до своєї країни.

За оприлюдненою інформацією на сторінці Суспільне Євробачення, представники України alyona alyona і Jerry Heil будуть виступати другими з піснею Teresa & Maria.

Першою на сцені з’явиться тогорічна переможниця Loreen, а закриватиме конкурс Австрія. Після чого розпочнеться голосування, яке завершиться церемонією нагородження.

Нагорода Євробачення відкриває для переможця нові можливості у світі шоу-бізнесу, а країні-учасниці надає право приймати пісенний конкурс.

Фото: Eurovision Song Contest

Читайте також
Фінал Євробачення 2024: дата і де дивитися
Коли фінал Євробачення 2024

Євробачення
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Фінал Євробачення 2024: порядок виступів учасників
Фінал Євробачення 2024: порядок виступу
Які країни не пройшли у фінал Євробачення у 2024 році
Євробачення 2024: які країни не пройшли в фінал
Фінал Євробачення 2024: дата і де дивитися
Коли фінал Євробачення 2024
У Мальме перед другим півфіналом Євробачення пройшли пропалестинські протести
Протести у Мальме перед другим півфіналом Євробачення: що відбувається
Хто перемагав на Євробаченні за всю історію конкурсу
Всі переможці Євробачення: хто перемагав

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь