Що отримує переможець Євробачення та які переваги цієї нагороди

Як і кожен конкурс, Євробачення має свої правила. За результатами голосування визначається переможець, який отримує спеціальну нагороду.

Що отримує переможець Євробачення – читайте на Фактах ICTV.

Євробачення: правила конкурсу

Євробачення — це щорічний пісенний конкурс, який організовує Європейська мовна спілка (European Broadcasting Union, EBU). У 2024 році він проходить у Швеції, в місті Мальме. Це місто вже втретє прийме Євробачення, а Швеція – всьоме.

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Цього року в конкурсі взяли участь 37 учасників, тобто 37 країн, які були визначені шляхом відбору.

Щорічний пісенний конкурс складається з двох півфіналів та грандіозного фіналу. У цьому році півфінали відбулися у вівторок, 7 травня, та у четвер, 9 травня. Гранд-фінал буде проходити у суботу 11 травня.

У півфіналах долю учасників визначає публічне голосування фанатів у країнах-конкурентах. У фіналі кожна країна-учасник отримує два набори балів – один від журі й один від глядачів. Нагадуємо, що за пісню своєї країни глядачі голосувати не можуть.

Найкраща пісня країни-учасника отримує 12 балів, друга за популярністю — десять балів, третя — вісім балів, потім сім балів і так далі, до одного бала для десятої країни в рейтингу. В кінці, за результатами голосування, ведучими конкурсу вручається нагорода для переможця Євробачення.

Що отримує переможець Євробачення

Євробачення – це найбільший міжнародний пісенний конкурс Європи, який передбачає вручення нагороди.

Переможець Євробачення 2024, як і в попередні роки, отримає спеціальну нагороду – трофей у вигляді ретро-мікрофону. Нагорода для переможця Євробачення виготовлена з кришталю. Виробниками трофея є компанія Kosta Boda.

Нагадуємо, що гурт Калуш Оркестра, переможці Євробачення 2022, продали свою нагороду на аукціоні за 900 тисяч доларів і передали ці кошти на підтримку української армії. Проте виробники трофея зробили ще один кришталевий мікрофон аби переможці не залишилися без нагороди.

Коли буде фінал Євробачення та під яким номером виступатиме Україна

У суботу, 11 травня, у Мальме на головну сцену вийдуть представники 26 країн та будуть змагатися за право отримати кришталевий мікрофон й привезти перемогу до своєї країни.

За оприлюдненою інформацією на сторінці Суспільне Євробачення, представники України alyona alyona і Jerry Heil будуть виступати другими з піснею Teresa & Maria.

Першою на сцені з’явиться тогорічна переможниця Loreen, а закриватиме конкурс Австрія. Після чого розпочнеться голосування, яке завершиться церемонією нагородження.

Нагорода Євробачення відкриває для переможця нові можливості у світі шоу-бізнесу, а країні-учасниці надає право приймати пісенний конкурс.

Фото: Eurovision Song Contest

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