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Юлія Гайдук, редакторка стрічки

Що таке буферна зона простими словами: пояснює експерт

танк, вогонь
Фото: Верховна Рада

Останнім часом українці часто чують таке поняття, як буферна зона. Факти ICTV розбиралися, що таке буферна зона, які її приклади в історії та чи можливе її запровадження в Україні.

Що таке буферна зона

Буферна зона — це спеціальний район, який має на меті збереження двох або більше інших районів, на певній відстані один від одного, з тієї чи іншої причини.

Основними типами буферних зон є демілітаризовані зони, деякі обмежувальні зони, а також зелені пояси. Такі зони можуть бути у складі суверенної держави, утворюючи буферну державу.

Зараз дивляться

Буферна держава або держава-буфер — це держава, яка розташована між ворожими державами, що розділяють їх і забезпечують у такий спосіб відсутність спільних кордонів і контакту ворожих збройних сил.

Простіше кажучи, буферна зона — це коли на одному боці розташована межа однієї держави, а на другому — межа іншої. Для кожної держави така межа має певні особливості й унікальний характер.

Це така собі нейтральна територія, буферна зона з обох сторін, яка слугує для того, щоб уникнути конфліктів та розбіжностей між двома кордонами. Ця прикордонна смуга має особливі дозволи, вимоги та обмеження на в’їзд і пересування.

Буферна зона: приклади з історії

В історії можна навести такі приклади буферних держав у період ХІХ-ХХ століття:

  • Корея розмежовувала інтереси Китаю та Японії;
  • Польща розмежовувала Німеччину і Радянський Союз у міжвоєнний період;
  • Монголія перебувала між КНР і Росією;
  • Бельгія, яка розмежовувала Францію й Німеччину в ХІХ та перші половині ХХ століття;
  • Далекосхідна Республіка виконувала роль буферної держави між РРФСР і Японією;
  • Маньчжоу-Го відігравала роль буферної держави між СРСР та Японією;
  • Фінляндія в період холодної війни виконувала роль буферної держави у протистоянні між Сходом і Заходом;
  • Таїланд (Сіам) був буферною державою між французькими й британськими колоніальними володіннями у материковій Південно-Східній Азії;
  • незалежний до 1959 року Тибет розмежовував впливи Індії та Китаю.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як це було на першому етапі об’єднання Німеччини.

З боку західних країн та НАТО перед Радянським Союзом було поставлено умову, коли розпочалося об’єднання Німеччини, щоб було демілітаризовано зону глибиною в 150 км від кордону НДР і ФРН.

Те ж саме відбувалося і в Сирії. Зараз вона є буферною зоною, яка проходить за 35 км від траси 0,4 (однієї з основних доріг).

Буферна зона Північної Сирії, також відома як Безпечна зона або Коридор Миру — це демілітаризована зона, яка була встановлена в серпні 2019 року на сирійсько-турецькому кордоні. Початковою метою ДМЗ було запобігання черговому вторгненню Туреччини в Північну Сирію.

На думку військового експерта, цілком можливо, що таку буферну зону буде створено і в Україні.

— Якщо після війни Росія сяде з нами за стіл переговорів на наших умовах, значить, ми можемо прописати цей факт в документах. Якщо переговорний процес буде неможливий, тоді створити буферну зону безпеки на кордоні з Росією можна силовим шляхом, — прокоментував Олег Жданов.

Що стосується України, то, на думку експертів, створення буферної зони є необхідною передумовою зменшення можливостей обстрілів своєї території.

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