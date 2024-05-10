Який порядок проходження ВЛК у 2024 році: що передбачено новим законом

Департамент охорони здоров’я Міністерства оборони України повідомив, що 4 травня 2024 року набули чинності норми, які змінюють Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, відповідно до наказу Міністра оборони України №402.

Документ визначає термін дії постанов ВЛК та перелік хвороб, які впливають на визначення ступеня придатності до військової служби.

Який тепер порядок проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), терміни та що треба, щоби пройти ВЛК 2024 – в матеріалі Фактів ICTV.

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ВЛК: що відомо про зміни

Положення Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України визначає процедуру проведення військово-лікарської експертизи військово-лікарськими комісіями й поширюється на:

військовослужбовців ЗСУ;

призовників, військовозобов’язаних, резервістів;

Державної спеціальної служби транспорту та членів їх сімей.

ВЛК визначає, чи підлягає військовозобов’язана особа мобілізації. Проходження військово-лікарської комісії необхідно для визначення придатності людини до служби.

Новий закон скасовує статус обмеженої придатності, залишаючи тільки – придатний та непридатний до служби. У зв’язку з цим, люди, які мали статус обмежено придатний повинні повторно пройти ВЛК з метою визначення придатності до військової служби.

Водночас особливу увагу приділятимуть військовозобов’язаним з інвалідністю II чи III групи, факт наявності якої був встановлений після 24 лютого 2022 року (але це не стосується військових, які набули інвалідність унаслідок поранення).

Тепер причини інвалідності та ступінь втрати працездатності військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК, оформленої довідкою ВЛК, свідоцтвом про хворобу або протоколом засідання штатної ВЛК.

Які зміни відбулися у порядку проходження ВЛК

В Україні змінили порядок проходження ВЛК, зокрема, конкретизували проведення медогляду закладами охорони здоровʼя.

Отже:

Передбачено створення гарнізонних ВЛК із розміщенням їх у цивільних медзакладах.

Дозволено передачу медичних та інших документів військових (довідок про обставини травми) в електронній формі.

Удосконалено порядок встановлення причинного звʼязку захворювань – поранень, контузій, каліцтв, травм під час проходження служби. Водночас зберігається індивідуальний підхід щодо визначення ступеня придатності до військової служби.

Надано ряд термінів у відповідність до недавніх змін в нормативних актах вищої юридичної сили. Наприклад, найменування видів відпусток за станом здоровʼя.

Також відбулися зміни щодо порядку оскарження постанов ВЛК відповідно до їх рівнів (ТЦК та СП, штатні, гарнізонні, госпітальні).

Нагадуємо, що нещодавно Кабмін ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

Проходження ВЛК: терміни та куди звертатися

Чоловіки віком від 18 до 60 років, що мали статус обмежено придатний мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Отримати направлення на ВЛК можна:

військовозобов’язана особа – у ТЦК та СП;

військовослужбовець – командир частини або заклад охорони здоров’я, в якому військовослужбовець проходить лікування (реабілітацію), або ТЦК та СП, в якому людина стоїть на обліку під час своєї відпустки.

Ступінь придатності до військової служби встановлюється ВЛК відповідно до розкладу хвороб, пояснення до розкладу хвороб та таблиці додаткових вимог до стану здоровʼя, згідно з додатком 1, 2, 3 Положення про Військово-лікарську експертизу в ЗСУ.

Який порядок проходження військово-лікарської комісії у 2024 році

Порядок проходження ВЛК передбачає, що з метою точного встановлення стану придатності людини, комісія повинна проводитись послідовно. Розказуємо, що треба, щоб пройти ВЛК та які етапи для цього передбачені.

Після того, як ТЦК та СП отримають відомості від органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю, буде сформовано направлення та внесено до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), особа направляється на обов’язкову здачу аналізів, рентгенологічне обстеження органів грудної клітки та ЕКГ. Людям старшим 40 років обов’язково проводиться вимір внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор. Також може знадобитися додаткове обстеження.

Після здачі переліку аналізів, кожний військовозобов’язаний чоловік оглядається лікарями, які входять до складу ВЛК. Це, як правило, терапевт, хірург, невропатолог, психіатр, дерматолог, офтальмолог, оториноларинг та інші лікарі, проходження яких буде необхідно за медичними показаннями.

На завершальному етапі ВЛК виносить рішення про придатність до військової служби.

Після цього військовозобов’язана особа іде до свого ТЦК та СП із заповненою карткою медичного огляду (можна зробити копію) та висновком комісії.

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