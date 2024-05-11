Буде доволі прохолодно та часом дощитиме: прогноз погоди з понеділка, 13 травня

З понеділка, 13 травня, температура повітря по всій Україні істотно не зміниться порівняно з попереднім тижнем, тобто буде трохи прохолодно. А ще місцями дощитиме.

Про це Фактам ICTV розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха.

Погода в Україні на вихідні

У суботу, 11 травня, атмосферний фронт принесе до України дощі у західних, східних та центральних областях. Але цей атмосферний фронт поступово втрачатиме свою силу, і в неділю над Україною вже пануватиме поле підвищеного тиску – черговий антициклон. Тому погода буде спокійною.

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У неділю в денні години по лівобережжю, у центральних, східних областях, частково навіть на Вінниччині та Житомирщині можуть бути короткочасні дощі.

– Загалом така ситуація буде зберігатися впродовж наступного тижня. Вночі здебільшого без опадів, а ось вдень з південного сходу на територію України буде впливати поле підвищеного тиску, тому в тих регіонах часом можуть бути дощі, – наголосила синоптикиня.

Прогноз погоди в Україні на 11 травня

Погода буде переважно хмарною з проясненнями. Вночі без опадів. Вдень в Україні, крім південної частини, місцями очікується невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +5-10 °C, вдень +14-19 °C, на Закарпатті, у південній та південно-східній частинах країни до +22 °C.

Погода в Україні на 12-13 травня

Прогнозується хмарність з проясненнями, переважно без опадів. Лише на північному сході країни вдень 12 травня місцями дощитиме. 13 травня в Україні, крім західних, Житомирської та Вінницької областей, очікується невеликий дощ.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі на Закарпатті та у південній частині +4-9 °C, на решті території +2-7 °C. Вдень +9-14 °C, у південній частині до +19 °C.

Прогноз погоди на 14-15 травня

По території України переважно без опадів, лише у східній та південно-східній частинах невеликі короткочасні дощі.

Температура вночі +1-7 °C, вдень +11-17 °C, у західних областях +14-20 °C.

Консультативний прогноз на 16-20 травня

Переважно без опадів, лише в Карпатах та східних областях місцями короткочасні дощі та грози.

Температура вночі +4-10 °C. 16-17 травня у східних та північно-східних областях вночі +1-6 °C. Вдень 16-18 травня температура +13-19 °C, у східних областях +9-15 °C.

19-20 травня температура повітря коливатиметься в межах +18-24 °C.

Попередження від Укргідрометцентру

11-13 травня в Україні, крім Волинської, Закарпатської, Чернівецької, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Харківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Вночі 12 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-5 °C.

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