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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Інструктори з ПВК Вагнера тренують операторів БпЛА для війни проти України

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Наймані бойовики з приватної військової компанії Вагнера, які дислоковані в Білорусі, проводять підготовку операторів безпілотників для армії РФ.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн та спільнота Спротив.

Вагнерівці у Білорусі

Зазначається, що інструктори з ПВК навчають упродовж двох тижнів, а мобілізовані військові проходять навчання у питаннях топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку.

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Беларускі Гаюн також повідомляє, що навчання відбувається не тільки для російських військових, а й для військових з Білорусі.

– Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БпЛА, зокрема FPV-дронами. Після таких експрес-курсів – на війну в Україну, – йдеться в повідомленні Спротиву.

Додається, що робота інструкторів-вагнерівців оплачується недостатньо, що не влаштовує найманців із ПВК, тому спостерігається відтік кадрів з Білорусі, які натомість обирають бойові дії в Африці, де можна заробити більше грошей.

Як повідомляє Центр національного спротиву, за останній період кількість інструкторів ПВК Вагнера на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що влада Білорусі вирішила провести перевірку сил і засобів носіїв нестратегічної ядерної зброї.

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Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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