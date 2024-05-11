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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 11 травня 2024 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення, ворог завдав сім ракетних і 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні на 11 травня 2024

Ситуація в Україні на 11 травня 2024

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.

На Слобожанському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак у районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 18 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Втрати РФ у війні на 11 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 481 030 (+1320) осіб;
  • танків ‒ 7449 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од.;
  • артилерійських систем – 12442 (+55) од.;
  • РСЗВ – 1064 (+2) од.;
  • засобів ППО ‒ 796 (+1) од.;
  • літаків – 349 од.;
  • гелікоптерів – 325 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42) од.;
  • крилатих ракет ‒ 2193 (+1) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 26 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 2040 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Армія Росії, Війна в Україні, Втрати ворога
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