Карта бойових дій на 11 травня 2024 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення, ворог завдав сім ракетних і 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів із РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах.
Карта бойових дій в Україні на 11 травня 2024
Ситуація в Україні на 11 травня 2024
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Білопілля, Костянтинівка, Садки Сумської області; Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області; Лиман, Верхньокам’янське, Дружба, Спірне, Калинове, Уманське, Богоявленка Донецької області.
На Слобожанському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак у районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області.
На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 13 атак у районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак у районах населених пунктів Макіївка Луганської області та Торське Донецької області.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 18 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Григорівка, Богданівка, Калинівка, Виїмка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 24 атаки в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокіл, Уманське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
Втрати РФ у війні на 11 травня 2024
- особового складу ‒ близько 481 030 (+1320) осіб;
- танків ‒ 7449 (+15) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од.;
- артилерійських систем – 12442 (+55) од.;
- РСЗВ – 1064 (+2) од.;
- засобів ППО ‒ 796 (+1) од.;
- літаків – 349 од.;
- гелікоптерів – 325 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42) од.;
- крилатих ракет ‒ 2193 (+1) од.;
- кораблів/катерів ‒ 26 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од.;
- спеціальної техніки ‒ 2040 (+9) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.