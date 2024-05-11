На Луганщині ЗСУ взяли в полон двох командирів російської армії

У Луганській області бійці 3 окремої штурмової бригади взяли у полон заступника командира роти і старшого сержанта 752 полку ЗС РФ і показали відео з допитом окупантів.

Захоплення в полон двох російських військових

Росіян захопили у полон бійці 2 механізованого батальйону 3 ОШБр в районі Райгородки під час спроби штурму передових позицій Сил оборони України, де ворог було вщент розбито, а 28 окупантів – ліквідовано.

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А цим двом військовим російської армії пощастило вижити, одного з них поранено.

Вони вважали, що йшли на закріплення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрин з відео

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