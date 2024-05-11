Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Біографія
Олександр Кубраков: біографія колишнього віцепрем’єра-міністра інфраструктури
Інфографіка
В Україні зростуть штрафи за ухилення від мобілізації: ВР ухвалила законопроєкт
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Відсік голову кухонним ножем: на Київщині чоловік жорстоко вбив та розчленував сина
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

На Луганщині ЗСУ взяли в полон двох командирів російської армії

ЗСУ взяли в полон двох командирів російської армії

У Луганській області бійці 3 окремої штурмової бригади взяли у полон заступника командира роти і старшого сержанта 752 полку ЗС РФ і показали відео з допитом окупантів.

Захоплення в полон двох російських військових

Росіян захопили у полон бійці 2 механізованого батальйону 3 ОШБр в районі Райгородки під час спроби штурму передових позицій Сил оборони України, де ворог було вщент розбито, а 28 окупантів – ліквідовано.

Зараз дивляться

А цим двом військовим російської армії пощастило вижити, одного з них поранено.

Вони вважали, що йшли на закріплення.

Читайте також
Втрати ворога на 11 травня: ЗСУ знищили 1320 окупантів і 113 одиниць важкої техніки
вибух міна війна

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скрин з відео

Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Луганська область, полон, полонені, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Новий закон про мобілізацію після набуття чинності змінить підхід до війни – Міноборони
військовий квиток, мобілізація
В Україні можуть збільшити тарифи на електрику: в Міненерго пояснили причини
Світло, електрика
У Харкові було чутно вибухи: зафіксовано приліт у передмісті
Вибух, атака дронів, ракетна атака
У Німеччині пропонують застосовувати ППО країн НАТО для захисту України від атак РФ
ППО війна
Обстріл Вовчанської громади: РФ запустила понад 20 КАБів, загинуло двоє людей
Обстріл Вовчанська 11 травня – є жертви та постраждалі

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь