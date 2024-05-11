Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 11 травня: ЗСУ знищили 1320 окупантів і 113 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1320 російських окупантів і 55 одиниць артилерійської техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також окупанти втратили 40 одиниць бойових броньованих машин.
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Втрати РФ у війні на 11.05.2024:
- особового складу ‒ близько 481 030 (+1320) осіб;
- танків ‒ 7449 (+15) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од.;
- артилерійських систем – 12442 (+55) од.;
- РСЗВ – 1064 (+2) од.;
- засобів ППО ‒ 796 (+1) од.;
- літаків – 349 од.;
- гелікоптерів – 325 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42) од.;
- крилатих ракет ‒ 2193 (+1) од.;
- кораблів /катерів ‒ 26 од.;
- підводних човнів – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од.;
- спеціальної техніки ‒ 2040 (+9) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 251 об Київська Січ ТрО ЗСУ
Джерело: Генштаб ЗСУ
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