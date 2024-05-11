Втрати ворога на 11 травня: ЗСУ знищили 1320 окупантів і 113 одиниць важкої техніки

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1320 російських окупантів і 55 одиниць артилерійської техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти втратили 40 одиниць бойових броньованих машин.

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Втрати РФ у війні на 11.05.2024:

особового складу ‒ близько 481 030 (+1320) осіб;

танків ‒ 7449 (+15) од.;

бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од.;

артилерійських систем – 12442 (+55) од.;

РСЗВ – 1064 (+2) од.;

засобів ППО ‒ 796 (+1) од.;

літаків – 349 од.;

гелікоптерів – 325 од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42) од.;

крилатих ракет ‒ 2193 (+1) од.;

кораблів /катерів ‒ 26 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од.;

спеціальної техніки ‒ 2040 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 251 об Київська Січ ТрО ЗСУ

Джерело : Генштаб ЗСУ

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