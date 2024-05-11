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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 11 травня: ЗСУ знищили 1320 окупантів і 113 одиниць важкої техніки

вибух міна війна

Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1320 російських окупантів і 55 одиниць артилерійської техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти втратили 40 одиниць бойових броньованих машин.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 11.05.2024:

  • особового складу ‒ близько 481 030 (+1320) осіб;
  • танків ‒ 7449 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 14353 (+40) од.;
  • артилерійських систем – 12442 (+55) од.;
  • РСЗВ – 1064 (+2) од.;
  • засобів ППО ‒ 796 (+1) од.;
  • літаків – 349 од.;
  • гелікоптерів – 325 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9868 (+42) од.;
  • крилатих ракет ‒ 2193 (+1) од.;
  • кораблів /катерів ‒ 26 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16755 (+64) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 2040 (+9) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 808-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 251 об Київська Січ ТрО ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога
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