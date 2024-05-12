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Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle

Де проходитиме Євробачення 2025: яка країна прийме конкурс

Євробачення 2024: які країни не пройшли в фінал
Фото: Depositphotos

11 травня у швейцарському місті Мальме відбувся фінал Євробачення 2024. Перемогу здобув швейцарський співак Nemo, а тому саме час дізнатися, де очікувати Євробачення 2025.

Де пройде Євробачення 2025

Традиційно, після завершення кожного щорічного конкурсу, його фанатів цікавить питання – де ж відбудеться наступний. Усе залежить від того, яка країна здобула перемогу – у тій і проходитиме конкурс. А тому Євробачення 2025 відбудеться в Швейцарії.

Яке саме місто прийматиме в себе конкурс – поки що невідомо. Зазвичай про це оголошують трохи згодом.

Зараз дивляться

Нагадаємо, перший і другий півфінали Євробачення 2024 відбулися 7 і 9 травня. Україну на конкурсі представляли аlyona аlyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria. Вони посіли третє місце.

Таблицю з усіма результатами фіналу Євробачення 2024 – дивіться на Фактах ICTV.

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