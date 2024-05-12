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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Допомогти можуть, але переоцінювати не варто: воєнний експерт про роль F-16 у звільнені Криму

Винищувач F-16
Фото: Getty Images

У звільнені Україною окупованого кримського півострова постачання F-16 американського виробництва може зіграти ключову роль.

Про це у коментарі виданню Business Insider заявив експерт з питань оборони, аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс.

На думку експерта, атакуючи російські наземні системи протиповітряної оборони, Україна “готує ґрунт” для майбутніх авіаударів після прибуття винищувачів F-16.

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Зокрема аналітик застеріг від високих очікувань від одного виду зброї.

– Ми повинні бути обережними, щоб не переоцінити вплив обмеженої кількості винищувачів F-16, – сказав Мертенс.

Він зазначив, що РФ  має досить обмежений простір для маневру у Криму, поповнення їхніх запасів залежить від Керченського мосту, і “Путіну тут є що втратити як у політичному, так і у військовому плані”.

Видання Business Insider пише, що, незважаючи на низку невдач на східному фронті, Україна неодноразово “ставила в незручне становище сили РФ” саме у Криму та довкола нього.

Крім того, за словами аналітика, F-16 у поєднанні з поставками США ATACMS дальнього радіуса дії здатні зробити Крим “нікчемним у військовому плані” для Росії.

Коли в Україну надійдуть винищувачі F-16

Нещодавно Данія анонсувала поставку винищувачів в Україну вже цього літа.

У Міноборони Нідерландів заявили про готовність розпочати постачання винищувачів F-16 до України вже восени 2024 року, а Бельгія має намір поставити відправити F-16 у нашу країну протягом цього року.

Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Крим
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