Карта бойових дій на 12 травня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 12 травня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 12 травня 2024

Ситуація в Україні на 12 травня 2024

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

У Сіверському операційному районі, у Чернігівській та Сумській областях, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону України.

У районі Сум ворог завдав авіаційного удару.

На Харківському напрямку армія РФ за підтримки авіації здійснила 12 атак у районах Стрілечої, Красного, Мороховця, Олійникового, Лук’янців, Гатища, Плетенівки, Пильної, Вовчанська, Бугруватки Харківської області.

Ворог завдав авіаційних ударів у районах Вільчі, Липців, Лимана, Ізбицького, Веселого, Петрівки, Козачої Лопані, Синельникового, Глибокого, Широкого, Вовчанських Хуторів Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили 19 атак у районах Синьківки, Новоєгорівки, Іванівки Харківської області; Стельмахівки Луганської області, де росіяни намагалися покращити тактичне положення.

Окупанти завдали авіаційних ударів у районах Твердохлібового, Сергіївки Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак у районах Макіївки, Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадового, Тернів Донецької області.

На Сіверському напрямку Збройні сили України відбили 16 атак у районах Білогорівки Луганської області; Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Роздолівки Донецької області.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили 27 атак у районах Кліщіївки, Андріївки, Іванівського, Часового Яру, Григорівки, Нового Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

Також ворог завдав авіаційного удару в районі Курдюмівки Донецької області.

На Торецькому напрямку російські окупанти наступальних (штурмових) дій не вели, проте завдали авіаційних ударів у районах Північного та Нью-Йорка Донецької області.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 32 атаки в районах Семенівки, Калинового, Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Новоселівки Першої, Уманського, Нетайлового Донецької області, де армія РФ за підтримки авіації намагалася витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Також окупанти завдали авіаційних ударів у районах Карлівки, Миколаївки, Олександрополя, Старої Миколаївки, Прогресу, Новогродівки Донецької області.

На Курахівському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Солодкого, Красногорівки, Водяного, де росіяни за підтримки авіації 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку українські захисники відбили 16 атак у районах Урожайного, Старомайорського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку російські загарбники за підтримки авіації двічі атакували позиції українських захисників у районі Роботиного Запорізької області.

Також окупанти завдали авіаційного удару в районі Сторожевого Донецької області; Малої Токмачки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, упродовж доби за підтримки авіації росіяни п’ять разів марно атакували позиції наших військ у районі Кринків Херсонської області.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Антонівки Херсонської області.

Водночас українські військові продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Втрати РФ на 12 травня 2024

особового складу ‒ близько 482 290 (+1 260);

танків ‒ 7 454 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 14 375 (+22);

артилерійських систем – 12 472 (+30);

реактивних систем залпового вогню – 1 066 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 797 (+1);

літаків – 350 (+1);

гелікоптерів – 325;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 910 (+42);

крилатих ракет ‒ 2 194 (+1);

кораблів (катерів) ‒ 26;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64);

спеціальної техніки ‒ 2 042 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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