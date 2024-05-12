ISW про можливе просування РФ до Липців і Вовчанська: Опір буде інтенсивнішим

На російські війська чекає інтенсивніший опір, якщо вони спробують просунутися на південь від кордону в Харківській області, зокрема до таких населених пунктів, як Липці та Вовчанськ.

Про це у своєму новому зведенні повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Липці та Вовчанськ на карті Deepstate

Зараз дивляться

Можливе просування РФ до Липців і Вовчанська: що кажуть в ISW

Наразі, зазначають в ISW, армія РФ вдається до відносно обмежених наступальних операцій уздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та продовжує досягати значних тактичних успіхів у, ймовірно, менш захищених районах.

Натомість, вважають аналітики, під час спроби просування до більших прикордонних населених пунктів, таких, як Липці та Вовчанськ, на росіян чекає інтенсивніший опір.

– Близькість Харкова до кордону збільшує значення обмежених тактичних здобутків Росії, однак, щоб продовжувати регулярні обстріли Харкова, російським військам не потрібно просуватися далі вглиб, – зазначають в Інституті вивчення війни.

Експерти наголошують, що кількість підрозділів, залучених до обмежених операцій на півночі Харківської області, й угруповань, розгорнутих уздовж кордону на північному сході України, вказують на те, що армія РФ наразі не проводить широкомасштабну операцію з охоплення, оточення або захоплення Харкова.

Зокрема, російські війська розпочали наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області до того, як завершили доведення Північного угруповання військ до заявленої запланованої кінцевої чисельності.

Водночас в ISW не виключають, що армія РФ найближчими днями може ввести резерви для активізації поточних наступальних операцій у цьому районі.

Поки що американські аналітики продовжують оцінювати, що російські наступальні операції на півночі Харківської області, ймовірно, спрямовані на те, щоб відтягнути українські сили з інших ділянок фронту.

Наразі російські війська зберігають темп своїх наступальних дій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Часового Яру та на захід від Авдіївки.

– Російське військове командування, ймовірно, сподівається, що операції на півночі Харківської області змусять українське військове командування перекинути для оборони на північ від Харкова військових і техніку, які могли б діяти на інших ділянках фронту, – вважають в ISW.

Захоплення міста Харків, додають аналітики Інституту вивчення війни, безумовно, є бажаною оперативною ціллю для російських військ, але не такою, яку російські військові, здається, переслідують найближчим часом.

Нагадаємо, що нова хвиля наступу на Харків почалася 10 травня.

Того дня окупанти посилили обстріли на півночі області та почали спроби прориву лінії оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.