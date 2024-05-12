Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 12 травня: ЗСУ знищили 1 260 окупантів і три десятки артсистем
Втрати ворога на 12 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.
Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 809-ту добу повномасштабної війни перевищили 482 тис.
Зараз дивляться
Втрати РФ на 12 травня 2024
- особового складу ‒ близько 482 290 (+1 260);
- танків ‒ 7 454 (+5);
- бойових броньованих машин ‒ 14 375 (+22);
- артилерійських систем – 12 472 (+30);
- реактивних систем залпового вогню – 1 066 (+2);
- засобів протиповітряної оборони ‒ 797 (+1);
- літаків – 350 (+1);
- гелікоптерів – 325;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 910 (+42);
- крилатих ракет ‒ 2 194 (+1);
- кораблів (катерів) ‒ 26;
- підводних човнів ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64);
- спеціальної техніки ‒ 2 042 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.