Втрати ворога на 12 травня: ЗСУ знищили 1 260 окупантів і три десятки артсистем

Втрати ворога на 12 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 809-ту добу повномасштабної війни перевищили 482 тис.

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Втрати РФ на 12 травня 2024

особового складу ‒ близько 482 290 (+1 260);

танків ‒ 7 454 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 14 375 (+22);

артилерійських систем – 12 472 (+30);

реактивних систем залпового вогню – 1 066 (+2);

засобів протиповітряної оборони ‒ 797 (+1);

літаків – 350 (+1);

гелікоптерів – 325;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 910 (+42);

крилатих ракет ‒ 2 194 (+1);

кораблів (катерів) ‒ 26;

підводних човнів ‒ 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64);

спеціальної техніки ‒ 2 042 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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