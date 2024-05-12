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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Втрати ворога на 12 травня: ЗСУ знищили 1 260 окупантів і три десятки артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати ворога на 12 травня 2024 року – зведення Генштабу ЗСУ.

Згідно з останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1260 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 809-ту добу повномасштабної війни перевищили 482 тис.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 12 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 482 290 (+1 260);
  • танків ‒ 7 454 (+5);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 375 (+22);
  • артилерійських систем – 12 472 (+30);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 066 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 797 (+1);
  • літаків – 350 (+1);
  • гелікоптерів – 325;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 9 910 (+42);
  • крилатих ракет ‒ 2 194 (+1);
  • кораблів (катерів) ‒ 26;
  • підводних човнів ‒  1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 819 (+64);
  • спеціальної техніки ‒ 2 042 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 809-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Втрати ворога, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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