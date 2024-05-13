Бої важкі: у РНБО назвали кількість окупантів, що наступають на Харківщину
У наступ на півночі Харківської області залучено понад 30 тисяч солдатів російської армії.
Значна частина з них вже наступає на українських територіях.
Про це розповів секретар РНБО Олександр Литвиненко.
Водночас він додав, що спочатку на кордонах з Україною з боку Харкова було зосереджено щонайменше 50 тисяч загарбників.
За словами Литвиненка, командування Сил оборони передає зведення з лінії фронту, в яких зазначено повну готовність нашої армії відбивати ворожі атаки, запеклі бої продовжуються.
Наступ на Харківську область
Російські війська почали активно проривати кордон на півночі Харківської області рано-вранці 10 травня.
Тоді ж окупантам вдалося захопити кілька українських сіл, використовуючи бронетехніку та РСЗВ.
Наразі найважчі бої в районі північних околиць міста Вовчанськ у 73 км від Харкова.