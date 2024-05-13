Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Естонія “серйозно” розглядає відправлення своїх військ на захід України: що відомо

збройні сили Естонії

Уряд Естонії “серйозно” обговорює можливість відправлення військ на захід України для тилових функцій.

Про це в інтерв’ю виданню Breaking Defense заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл.

Естонія розглядає відправлення військ в Україну

За його словами, це допомогло б перенаправити українські війська для боротьби на фронті.

Зараз дивляться

Ролл зазначив, що уряд Естонії зараз аналізує такий варіант, хоча Таллінн вважає за краще вчиняти б такі дії в межах місії НАТО. Він також не виключає, що країна діятиме у складі меншої коаліції.

— Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити, – наголосив Ролл.

Він також підкреслив, що не виключено, що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку “з часом”.

Коментарі Ролла з’явилися після того, як очільник Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем в інтерв’ю Breaking Defense розповів, що кілька місяців тому в армії обговорювали питання про відправлення військ на захід України для виконання таких робіт, як медичне обслуговування, логістика або протиповітряна оборона деяких західних міст.

На початку травня президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість введення західних військ на територію України. Він назвав, за яких умов це може відбутися.

Читайте також
Небезпечна ескалація: глава МЗС Британії про відправлення західних військ в Україну
Девід Кемерон

Фото: ЗС Естонії

Війна в Україні, військові, Естонія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Бої важкі: у РНБО назвали кількість окупантів, що наступають на Харківщину
Війна в Україні
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
£3 млрд щороку: Британія зобов’язалася надавати Україні військову допомогу
Лондон - Велика Британія
Затримання агентів ГРУ, знищення Ка-52 й Су-25 та атака дронів в РФ: головні новини 13 травня
Що сталося в Україні та світі: головні новини за 13 травня 2024 року
Зеленський: Наше завдання – зірвати російську спробу розширити війну
Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь