Естонія “серйозно” розглядає відправлення своїх військ на захід України: що відомо

Уряд Естонії “серйозно” обговорює можливість відправлення військ на захід України для тилових функцій.

Про це в інтерв’ю виданню Breaking Defense заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл.

Естонія розглядає відправлення військ в Україну

За його словами, це допомогло б перенаправити українські війська для боротьби на фронті.

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Ролл зазначив, що уряд Естонії зараз аналізує такий варіант, хоча Таллінн вважає за краще вчиняти б такі дії в межах місії НАТО. Він також не виключає, що країна діятиме у складі меншої коаліції.

— Дискусії тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити, – наголосив Ролл.

Він також підкреслив, що не виключено, що країни НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку “з часом”.

Коментарі Ролла з’явилися після того, як очільник Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем в інтерв’ю Breaking Defense розповів, що кілька місяців тому в армії обговорювали питання про відправлення військ на захід України для виконання таких робіт, як медичне обслуговування, логістика або протиповітряна оборона деяких західних міст.

На початку травня президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість введення західних військ на територію України. Він назвав, за яких умов це може відбутися.

Фото: ЗС Естонії

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