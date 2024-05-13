Карта бойових дій на 13 травня 2024 року – ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на Харківському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

На даний час ворог має тактичний успіх, повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2024

Втрати РФ на 13 травня 2024

особового складу ‒ близько 484 030 (+1 740);

танків ‒ 7 485 (+31);

бойових броньованих машин ‒ 14 417 (+42);

артилерійських систем – 12487 (+15);

РСЗВ – 1 070 (+4);

засобів ППО – 797;

літаків – 350;

гелікоптерів – 325;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26);

крилатих ракет ‒ 2 197 (+3);

кораблів/катерів ‒ 26;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59);

спеціальної техніки ‒ 2 048 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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