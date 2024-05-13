Валентина Летяк, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року – ситуація на фронті
Упродовж минулої доби на Харківському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.
На даний час ворог має тактичний успіх, повідомили в Генштабі Збройних сил України.
Де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.
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Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2024
Втрати РФ на 13 травня 2024
- особового складу ‒ близько 484 030 (+1 740);
- танків ‒ 7 485 (+31);
- бойових броньованих машин ‒ 14 417 (+42);
- артилерійських систем – 12487 (+15);
- РСЗВ – 1 070 (+4);
- засобів ППО – 797;
- літаків – 350;
- гелікоптерів – 325;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26);
- крилатих ракет ‒ 2 197 (+3);
- кораблів/катерів ‒ 26;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59);
- спеціальної техніки ‒ 2 048 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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