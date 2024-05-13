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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 13 травня 2024 року – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби на Харківському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії. Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ.

На даний час ворог має тактичний успіх, повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Де точаться бої в Україні та яка ситуація на цей час, дивіться на картах бойових дій.

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Карта бойових дій в Україні на 13 травня 2024

Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Фото: ISW
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року
Карта бойових дій на 13 травня 2024 року

Втрати РФ на 13 травня 2024

  • особового складу ‒ близько 484 030 (+1 740);
  • танків ‒ 7 485 (+31);
  • бойових броньованих машин ‒ 14 417 (+42);
  • артилерійських систем – 12487 (+15);
  • РСЗВ – 1 070 (+4);
  • засобів ППО – 797;
  • літаків – 350;
  • гелікоптерів – 325;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 936 (+26);
  • крилатих ракет ‒ 2 197 (+3);
  • кораблів/катерів ‒ 26;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 878 (+59);
  • спеціальної техніки ‒ 2 048 (+6).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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