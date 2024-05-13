Пропаганда РФ розповсюджує інформацію щодо відсутності оборонних рубежів на Харківщині.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Як пояснив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, насправді на Харківщині збудовано декілька надійних ліній оборони. Він наголосив, що такі рубежі не могли бути збудовані у зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, оскільки ця територія перебуває у безпосередній близькості до кордону та прострілюється ворогом.

Зараз дивляться

– Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо. Бо вся техніка та інженери просто знищувалися б ворогом. Лінії оборони на Харківщині є, це декілька надійних ліній. Незабаром уповноважені особи розкажуть про них детальніше, – зазначив керівник Центру.

Прояви ІПСО щодо Харківщини

ЦПД зазначає, що маніпуляції довкола фортифікацій на Харківщині є продовженням російської ІПСО з дискредитації військового керівництва України з метою спровокувати розкол між місцевою і центральною владою, поширити панічні настрої та спричинити падіння бойового духу підрозділів ЗСУ.

Нагололується, що обстановка на Харківщині суттєво загострилася, однак наразі бойові дії ведуть лише у прикордонні, Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

Фото: 251 об Київська Січ ТрО ЗСУ

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