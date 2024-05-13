Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Протягом місяця Данія передасть Україні винищувачі F-16 – Фредеріксен
Винищувачі F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяця.
Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомив кореспондент Die Zeit.
Нагадаємо, що Данія планує передати Україні 19 літаків F-16.
Зараз дивляться
F-16 для України
У 20-их числах квітня 2024 року посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен розповів, що Данія передасть Україні всі винищувачі F-16, які у неї є, вже цього літа.
Він зазначив, що ключова умова для цього – повноцінна підготовка українських пілотів та допоміжного персоналу з технічного обслуговування винищувачів.
А нещодавно Україна отримала тренажер американського винищувача F-16. Основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.