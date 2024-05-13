Протягом місяця Данія передасть Україні винищувачі F-16 – Фредеріксен

Винищувачі F-16 із Данії будуть в Україні протягом місяця.

Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомив кореспондент Die Zeit.

Нагадаємо, що Данія планує передати Україні 19 літаків F-16.

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У 20-их числах квітня 2024 року посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен розповів, що Данія передасть Україні всі винищувачі F-16, які у неї є, вже цього літа.

Він зазначив, що ключова умова для цього – повноцінна підготовка українських пілотів та допоміжного персоналу з технічного обслуговування винищувачів.

А нещодавно Україна отримала тренажер американського винищувача F-16. Основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти.

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