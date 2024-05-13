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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

РФ частіше використовує на фронті багі та мотоцикли – у розвідці Британії назвали причину

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти дедалі частіше використовують легкі транспорті засоби, такі як всюдиходи та мотоцикли.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Чому росіяни частіше використовують на фронті всюдиходи та мотоцикли

Там зазначають, що таким чином ворожі війська перевозять свій особовий склад та здійснюють атаки на позиції Сил оборони, особливо у нічний період.

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Також у розвідці зауважили, що у листопаді 2023 року російський диктатор Володимир Путін особисто оглянув придбані китайські всюдиходи Desertcross 1000-3 від Odes Industries. Повідомляється, що Росія закупила понад 2 100 таких автомобілів

Аналітики у британській розвідці припускають, що окупанти дедалі частіше вдаються до використання легких і швидких транспортних засобів для проведення розвідки українських оборонних позицій, щоб забезпечити можливість подальшого ураження з використанням артилерії або дронів.

— Однак, жертвуючи бронею і вогневою міццю заради підвищення мобільності, легкі машини набагато вразливіші, ніж їхні броньовані аналоги, для цілої низки систем озброєння, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, 13 травня воїни 47 окремої механізованої бригади Збройних сил України збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Приземлили ворожий гелікоптер бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія
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