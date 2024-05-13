Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2024
Водії, механіки, оператори дронів: які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах
Чому Україна не голосує на Євробаченні та як підтримати Alyona Alyona та Jerry Heil
Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Українські зенітники збили ворожий вертоліт Ка-52 Алігатор

Ка-52 Алігатор вертоліт
Фото: Getty Images

Сьогодні, 13 травня, воїни 47 окремої механізованої бригади Збройних сил України збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 47 бригади.

Збиття вертольота Ка-52

За словами військових, приземлили ворожий гелікоптер бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Зараз дивляться

До речі, вартість такої повітряної машини становить близько $16 млн.

Більше деталей про вдале полювання на ворожий Ка-52 наші військові поки не повідомляють.

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року наші воїни на Таврійському напрямку знищили російський гелікоптер Ка-52. Збили вертоліт із ПЗРК на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Армія Росії, Війна в Україні, Вертоліт, Гелікоптер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ частіше використовує на фронті багі та мотоцикли – у розвідці Британії назвали причину
Війна в Україні
Дрони СБУ атакували нафтобазу та підстанцію під Бєлгородом та Липецьком – джерело
Вибухи у Бєлгороді, Липецькій та Курській областях РФ 13 травня 2024 року: що відомо
Зеленський відвідає Іспанію для підписання угоди про гарантії безпеки — El Pais
Зеленський Санчес
Глава Міноборони Британії про призначення Бєлоусова: Чергова маріонетка Путіна
Грант Шаппс
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь