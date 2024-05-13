Українські зенітники збили ворожий вертоліт Ка-52 Алігатор

Сьогодні, 13 травня, воїни 47 окремої механізованої бригади Збройних сил України збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці 47 бригади.

Збиття вертольота Ка-52

За словами військових, приземлили ворожий гелікоптер бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

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До речі, вартість такої повітряної машини становить близько $16 млн.

Більше деталей про вдале полювання на ворожий Ка-52 наші військові поки не повідомляють.

Нагадаємо, що на початку лютого 2024 року наші воїни на Таврійському напрямку знищили російський гелікоптер Ка-52. Збили вертоліт із ПЗРК на Авдіївському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 810-ту добу.

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