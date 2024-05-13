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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Затримання агентів ГРУ, знищення Ка-52 й Су-25 та атака дронів в РФ: головні новини 13 травня

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 13 травня 2024 року

Ситуація на фронті у Харківській області залишається складною – там РФ мала частковий успіх, просування окупантів зупинили наші військові.

Сьогодні ЗСУ збили черговий російський вертоліт Ка-52 Алігатор, який коштує $16 млн.

СБУ затримала агентів російського ГРУ, які готували теракти на 9 травня, зокрема біля кафе і у гіпермаркетах Києва.

Зараз дивляться

Що відбулося в Україні та світі за добу 13 травня 2024 року – читайте далі в матеріалі на сайті Факти ICTV.

Ситуація на Харківщині

13 травня в Харківській області йдуть запеклі бої, внаслідок яких РФ мала частковий успіх, але Силам оборони вдалось її зупинити.

— Противник не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із позицій. Окупанти завдали восьми авіаційних ударів у районах населених пунктів Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе Харківської області. Водночас Силами оборони здійснюються контратакувальні дії, – зазначено у зведенні Генштабу ЗСУ.

Втрати окупантів на Харківському напрямку 13 травня становлять 97 людей та 8 одиниць військової техніки.

Збиття Ка-52 Алігатор та Су-25

Сьогодні бійці 47 окремої механізованої бригади ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Вартість такої повітряної машини становить близько $16 млн.

Відомо, що приземлили ворожий гелікоптер бійці зенітного ракетно-артилерійського дивізіону.

Крім того, Сили оборони збили російський Су-25 на Донеччині.

Затримання агентів ГРУ

СБУ затримала агентів російського ГРУ, які планували 9 травня теракти у Києві біля кафе та у гіпермаркетах.

Зазначається, що саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

 — За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати, – повідомили в СБУ.

Продовження торговельного безвізу з ЄС

ЄС остаточно продовжив торговельний безвіз для України ще на рік.

– Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік. Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС в прискореному темпі, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення набуде чинності 6 червня. Торговельний безвіз діятиме до 5 червня 2025 року.

Це дозволить “швидко вживати заходів для виправлення ситуації у випадку значних збоїв на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів”. Крім того, діє так зване “екстрене гальмування” щодо низки видів продукції (яєць, м’яса птиці, цукру, вівса, кукурудзи, крупи та меду).

Атака дронів у РФ і вибухи на Луганщині

За інформацією джерела, дрони СБУ атакували нафтобазу і підстанцію під Бєлгородом і Липецьком. Зокрема електропідстанція живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію Станова та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

– Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться, – наголосив співрозмовник.

На Луганщині було зафіксовано влучання у ворожий склад із БК.

На численних відео та фото з мережі чути детонацію боєприпасів та видніється стовп чорного диму.

Ухвалення закону про іноагентів у Грузії

Незважаючи на протести, у парламенті Грузії розглянули “закон про іноагентів” за 67 секунд. Його у третьому читанні ухвалив Комітет з юридичних питань парламенту країни.

Голова комітету Анрі Оханашвілі заявив, що у депутатів правлячої партії Грузії не було зауважень, тому голосування відбулося так швидко, зазначивши, що третє читання передбачає лише редакційні поправки.

Безвіз, Війна в Україні, Вертоліт, Вибух, Луганська область, Росія, СБУ, Харківська область
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